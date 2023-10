Lionel Messi ratificó, una vez más, las razones por las que se le considera como el mejor futbolista de la historia, luego de ganar su octavo balón de oro en la gala hecha en París, ciudad a la que regresa tras su discreto paso por PSG.

El jugador argentino habló libremente tras la obtención del premio, donde agradeció al Barcelona por haber coincidido en el que, según Messi, es el mejor equipo de la historia del fútbol, haciendo clara referencia a aquel Barça dirigido por Josep Guardiola entre el 2008-2012.

En medio de la alfombra roja, Leo dio algunos testimonios a varios periodistas, sin embargo, las palabras más llamativas se dieron cuando se comunicó con el reconocido ‘streamer’ español Ibai Llanos, quien hace un par de días subió un video a la plataforma YouTube, donde le escribía un mensaje a Messi a través de Instagram y Leo le respondía.

Las palabras de Messi a Ibai

“Gracias, igual estoy enojado con vos, no me gustó lo que hiciste el otro día, eso de que te envié un mensaje y lo leíste a todo el público. Ahora no te voy a contestar más porque hacés todo público, no tenés privacidad vos. Yo te contesté bien, de buena onda… La próxima vez te clavo el visto… Ahh cambia de tema el hijo de puta”.

el momento en el que me llama hijo de puta y luego nos ponemos a hablar como si fuera una entrevista seria qué ha sido pic.twitter.com/fvGKcNYKwH — Ibai (@IbaiLlanos) October 30, 2023

Tras el insulto, no quedó más que risas entre ambos, quienes tienen una buena relación y todo se trató de una anécdota divertida que se convirtió en uno de los clips más virales tras la gala del balón de oro.

Su despedida con Barcelona

“Me gustaría poder despedirme de la gente de otra manera porque creo que quedó una sensación rara cuando me fui, no está bueno con todo lo que compartimos y vivimos juntos, con todo lo que me dio el club y todo lo que di al club y no terminamos de una manera en la que debamos terminar. Me merezco despedirme de esa gente con la que tanto compartí tantas alegrías y tantas tristezas, amo Barcelona, es mi club y mi casa, ya veremos si se puede dar”.

📣 La despedida de Leo pendiente y el deseo del argentino 🎥 @esport3 pic.twitter.com/yFPGb2GqHS — Gerard Romero (@gerardromero) October 30, 2023

