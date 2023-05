Juan Fernando Caicedo no seguirá su carrera deportiva en el Deportes Tolima y por medio de unas recientes declaraciones, contó de que equipo es hincha.

El exjugador de Independiente Santa Fe no seguirá su carrera en el Pijao, ya que, dentro de sus planes deportivos espera seguir agrandando su legado en el balompié nacional y en el equipo de Ibagué no estaba teniendo protagonismo.

Juan Fernando Caicedo le expresó al elenco Vinotinto y Oro lo siguiente por medio de sus redes sociales: “Quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer a toda la familia Camargo, al doctor César y especialmente a don Gabriel (Q.E.P.D.), que Dios lo tenga en su gloria, por abrirme las puertas de esta bella institución que es el Deportes Tolima”.

Ahora, y para los micrófonos de Caracol Radio, Caicedo contó de qué equipo era cuando era niño.“De hecho desde pequeño siempre fui hincha del América. No podemos decir que no cuando empezamos la carrera en el fútbol porque desde pequeño siempre vas a tener un equipo y es lo normal. A medida que te vas volviendo profesional, no es que eso se vaya, pero aprendes a querer a los equipos en los que estás. Mi papá me inculcó ser hincha de América, pero es lindo jugar en cualquier equipo y a donde vaya jugaré como un hincha más”, expresó.

¿América de Cali intentará fichar a Juan Fernando Caicedo para la siguiente temporada?