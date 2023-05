Las emociones del balompié colombiano ya rodaron en los cuadrangulares semifinales del primer semestre, aquí en 10Sports repasamos cuando fue la última vez que cada clasificado alcanzó la final de la Liga BetPlay.

Los grupos A y B están encendidos en los cuadrangulares de este primer semestre, los encuentros han sido muy parejos y de momento no hay un claro dominador en cada zona. El grupo A inició envuelto en polémica por el gol no señalado a Atlético Nacional, el árbitro no favoreció a los visitantes a pesar de los varios ángulos donde se evidenció que la pelota traspasó por completo la línea. El empate en Pasto se adjuntó a la sorpresiva victoria de Alianza Petrolera sobre el líder del campeonato, Águilas Doradas. El grupo B aún no se descifra bien, puesto que ambos compromisos finalizaron en igualdad.

¿Cuándo fue la última vez que los ocho clasificados llegaron a una final del Fútbol Profesional Colombiano?

El equipo líder del campeonato aún no sabe lo que es jugar una final de liga en su historia. Pese a haber disputado finales de Copa Colombia y de segunda división, las Águilas aún no han llegado a la serie decisiva. La ocasión en la que más cerca estuvieron fue en el semestre pasado, donde se quedaron a un escaso punto de llegar a la gran final, donde se hubieran visto las caras con el Deportivo Pereira.

Los ´Embajadores´ han llevado un proceso de mucho crecimiento futbolístico de la mano del profesor Alberto Gamero, lastimosamente, ese proceso aún no se ha podido materializar en títulos ligueros. La última vez que los ´Albiazules´ alcanzaron una final fue en el 2021-1, ocasión en la que cayeron derrotados ante el Deportes Tolima en un Campín a puerta cerrada. Desde ese entonces, los capitalinos siempre se han quedado a puertas de las finales.

El equipo ´Verdolaga´ parece haber encontrado su mejor versión en la última etapa del todos contra todos, gracias a dicho envión anímico pudieron sembrarse en la tercera posición del campeonato. Su más reciente antecedente se sitúa en el 2022-1, donde el ´Rey de Copas´ se adueñó de la décimo séptima estrella en su historia tras ganarle al Deportes Tolima con el recordado gol de Jarlan Barrera en el último suspiro del partido.

La ́Mechita ́ ha mostrado muy buena regularidad durante todo el campeonato, de hecho, durante gran parte de las fechas estuvo disputando el liderato. Al final, su cuarto puesto lo destinó al ´grupo de la muerte´, donde a pesar de la dificultad, estará luchando por llegar a una nueva final. La última vez que el equipo caleño alcanzó la última instancia fue en 2020, año en el que derrotaron a Independiente Santa Fe y lograron conseguir su quinceava estrella.

Como si de una película tratase, el Boyacá Chicó resucitó del ´infierno´ de la segunda división para jugar los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay. Los dirigidos por Jhon Jairo Gómez intentarán revivir lo sucedido en 2008-1, la única vez en la que los ´Ajedrezados´ lograron alcanzar una final, donde además de eso, pudieron levantar el título venciendo al América de Cali, rival de grupo en esta oportunidad.

Su última victoria en el todos contra todos frente a Atlético Nacional le permitió a los ´Aurinegros´ instalarse en los cuadrangulares semifinales. El sorteo los puso en el Grupo A, zona en la que arrancaron con buen pie, derrotando por 5-3 al cabeza de serie. Los dirigidos por Hubert Bodhert intentarán la épica de llegar por primera vez en su historia a una final del Fútbol Profesional Colombiano.

El equipo ´Poderoso´ es el club de la lista qué más reciente tiene en sus libros una final disputada, es aquella que perdió desde el punto de penalti ante el Deportiva Pereira, el pasado 7 de diciembre de 2022. Ahora bien, el ´Rojo de la Montaña´ buscará revancha en esta ocasión, pero para eso deberá sobreponerse a Millonarios, Chicó y América en el Grupo B.

El equipo del sur del país se metió como último clasificado de la tabla tras vencer a Envigado y gracias a la derrota de Santa Fe. Los ´Volcánicos´ deberán enfocarse en realizar un buen desempeño, todo esto buscando llegar a una nueva final, puesto que no consiguen llegar a esta instancia desde el 2019-1, ocasión en la que perdieron el campeonato contra Junior a través del punto penal.

Es así como cada uno de los equipos tiene listo su panorama y sabe qué debe hacer para instalarse en la final de este semestre. A falta de 5 jornadas, todo puede pasar en los siempre indescifrables cuadrangulares semifinales.