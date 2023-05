Independiente Santa Fe no ha tenido un buen 2023. Hace unas semanas se confrimó la salida del entrenador Harold Rivera, su eliminación de la Liga BetPlay 2023-1, y, ahora, tras su última derrota ante Gimnasia y Esgrima, el ‘León’ quedó al borde de despedirse de la Copa Sudamericana, que se encuentra en fase de grupos.

Por ahora, el adiestrador a cargo del cuadro bogotano es Gerardo Bedoya, quien justamente en el compromiso internacional meniconado anteriormente causó polémica al ser expulsado. Sin embargo y contra todo pronóstico, Santa Fe sigue con posibilidades de continuar en la Sudamericana.

Por ese motivo y de cara a lo que será el segundo semestre, el elenco rojo está en busca de un nuevo entrenador que cumpla con las expectativas de los dirigentes y seguidores del club. Desde que se fue Rivera, son varios los nombres que han sonado para asumir las riendas de Santa Fe.

Entre los que han sido mencionados en varias oportunidades son: Lionel Álvarez, quien, al parecer, ya no sería opción, comentó este miércoles el periodista Carlos Antonio Vélez; Alexandre Guimaraes, del que ya se confirmó que no hay ninguna negociación entre Santa Fe y América de Cali; el uruguayo Jorge Giordano, quien no vendrá por Marcelo Bielsa; y otros más entrenadores.

‘Don Jediondo‘, indignado por relator que buscaría Santa Fe para técnico

Ahora, desde Argentina y también en territorio colombiano, varios periodistas han informado que la nueva ilusión del ‘Cardenal’ sería Rodolfo de Paoli, un reconocido relator y quien ejerció como técnico de equipos modestos en el pasado.

Siguen en Buenos Aires las reuniones para definir al próximo DT de Independiente Santa Fe. Ayer estuvieron reunidos en el hotel de concentración con Omar ‘El Turco’ Asad y Rodolfo De Paoli. No parece muy definido el rumbo. Ojalá se acierte. — Carlos Aleman (@CarlosAlemanJ) May 23, 2023

Dicha noticia no le cayó bien a uno de sus hinchas más famosos, como el comediante ‘Don Jediondo’, quien no dudó en mostrar toda su indignación:

Si @santafe en realidad está pensando en contratar a un relator de fútbol argentino como su nuevo DT que más bien contrate a Eduardo Luis y se ahorran los tiquetes desde Argentina. Y ahí sí que pidan domicilio @EduardoLuisFut pic.twitter.com/dVsqjfesF6 — Don Jediondo (@DonJediondo) May 24, 2023