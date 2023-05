Santa Fe busca director técnico, independientemente de la reciente eliminación de la Liga BetPlay 2023, tras la derrota 3-1 ante Once Caldas.

El ‘Cardenal’ tiene varios días descanso para afrontar la Copa Sudamericana, torneo que ahora quedará como salvación del semestre. Visitará este martes a Gimnasia y Esgrima La Plata en un partido en el que no puede perder.

Los más probable es que Gerardo Bedoya esté por tercera vez al frente del ‘León’ como interino, pues hasta el momento no se ha anunciado al reemplazo en propiedad de Harold Rivera Roa.

Sobre el tema del técnico se ha rumorado bastante y este jueves se conoció que Santa Fe estaría llevando a cabo conversaciones con Alexandre Guimaraes, actual técnico del América de Cali, que no ha renovado con el cuadro ‘Escarlata’ a falta de mes y medio para que finalice su contrato.

En medio de tanto rumores en redes sociales, el máximo accionista del América, Tulio Gómez, salió a desmentir la noticia, teniendo en cuenta que no es algo que cae bien para el equipo que comenzará a disputar las finales del fútbol colombiano.

“Hoy me llamó el presidente Méndez de Santa Fe y me dijo que no ha llamado a Guimarães, que no lo ha pretendido para su equipo, esos son rumores”, dijo Tulio Gómez en entrevista con el ‘Alargue’ de Caracol Radio.