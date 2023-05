Carlos Antonio Vélez confirmó que Independiente Santa Fe aun no tiene director técnico; lo de Leonel Álvarez se habría caído en las últimas horas.

En el programa de este miércoles (‘Palabras Mayores’, de Antena 2) Vélez manifestó que lo de Leonel se cayó y que Eduardo Méndez no regresará al país sin técnico, cuya prioridad es argentino o extranjero.

Carlos Antonio Vélez confirmó que Leonel Álvarez no llega a Santa Fe

“El técnico de Santa Fe, a esta hora, no existe. No hay técnico para Santa Fe. Ayer antes del partido terminaron 2 0 3 contactos con Leonel Álvarez. Leonel no será el técnico de Santa Fe. Él no estaba en los planes. Eduardo Méndez en entrevistas con varios candidatos, unos ofrecidos por Alfredo Arias, andaba con muchas hojas de vida en Buenos Aires“, comenzó.

Y agregó que “este viernes lo tenía todo con un par de candidatos y la posibilidad de viajar a Montevideo, renuncia Leonel a Cienciano y se abre esa posibilidad. El problema de Leonel es su empresario, el señor Romano, con el que muchos dirigentes no quieren dialogar, entre ellos el de Santa Fe”.

“Se conversa con Leonel, pero no se arregla nada. Leonel dice que hay que hablar con su empresario y a medida que se desarrolla la comunicación, la posibilidad se va diluyendo. Hasta este momento, Leonel no va como técnico de Santa Fe. Lo que me aseguran es que Méndez volverá al país con técnico, como prioridad extranjero. Esto es oficial“.