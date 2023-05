Hugo Rodallega habló del tema ante las cámaras del canal ESPN luego del partido válido por la cuarta fecha del grupo G de la Copa Sudamericana.

En ese momento, el atacante vallecaucano de 37 años de edad relató que sufrió la discriminación cuando futbolistas de ambas escuadras se trenzaron en una acalorada trifulca que dejó varios expulsados, como Wilson Morelo y Gerardo Bedoya.

“Da tristeza el racismo, que vengamos y te llamen mono, negro. Es falta de respeto. Que la gente se meta con la raza duele”, comentó.

El delantero hizo referencia los ataques del público argentino, pero no a los integrantes del equipo rival. Y aclaró que los gritos no fueron solo para él, sino que también otros compañeros suyos los recibieron: “Nos pasó a todos”.

El reportero que estaba entrevistando al experimentado jugador no dejó pasar por alto el malestar que este sentía al relatar lo que estaba pasando e hizo énfasis en ello.

“¿Estás con lágrimas, te duele mucho más eso que la derrota?”, preguntó.

“Sí porque no me duele que hayamos perdido… Me duele lo que pasa en el estadio”, contestó Rodallega.

Y complementó que un trato así no recibió el plantel de Gimnasia cuando estuvo en Colombia: “En Bogotá, los tratamos bien a ellos, los respetamos. Pero no nos respetaron acá y eso me deja triste”.

Ahora, Santa Fe tendrá que recibir a Universitario de Perú y Goiás de Brasil, el 8 y 28 de junio, respectivamente, para avanzar a la siguiente fase.

En video, el particular momento (minuto 0:47):