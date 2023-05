El partido de este martes entre Gimnasia e Independiente Santa Fe, válido por la jornada 4 de la Copa Sudamericana, se vio marcado por los empujones y la discusión que protagonizaron jugadores de ambos equipos.

De hecho, el técnico de Santa Fe, Gerardo Bedoya, vio la tarjeta roja y aumentó su record negativo de expulsiones. Pero todo parece indicar que las cosas no quedaron dentro del campo, sino que en las tribunas también se presentó un hecho reprochable.

De acuerdo con Hugo Rodallega, delantero del conjunto ‘cardenal’, sus compañeros de equipo fueron víctimas de racismo por parte de aficionados argentinos.

Qué dijo Hugo Rodallega del racismo en Argentina

Según explicó el vallecaucano, en las tribunas ocurrió algo similar a lo sucedido este fin de semana en España (Vinicius JR. Fue víctima de racismo) y a los jugadores de piel negra les gritaron fuertes términos.

“No mejoramos como humanidad. Es un desastre lo que pasa en el mundo entero. Una tristeza que nosotros vengamos aquí, no estoy diciendo que perdimos por eso, pero el tema del racismo ya cansa”, dijo el futbolista a ESPN.

LAMENTABLE: OTRO EPISODIO DE RACISMO EN EL FÚTBOL PROFESIONAL. Tras el partido de CONMEBOL #Sudamericana en Argentina, Hugo Rodallega denunció actos racistas en el Bosque de Gimnasia. 🗣️ "QUE TE LLAMEN MONO, NEGRO… ES UNA FALTA DE RESPETO" 🗣️ "EN BOGOTÁ LOS TRATAMOS BIEN" pic.twitter.com/rZ7eFIlOnb — SportsCenter (@SC_ESPN) May 24, 2023

De acuerdo con su relato, varios de sus compañeros recibieron comentarios y, pese a que todo ocurrió en el terreno de juego, es una situación que los deja marcados.

“Que te llamen mono, negro, es una falta de respeto y qué tristeza. Nos pasó a todos cuando hubo el problema. Son problemas que pasan en la cancha, podemos discutir, puede haber expulsados, es normal… pero que la gente empiece a meterse con el tema de la raza da rabia y tristeza. A mí me da tristeza”, lamentó el deportista.

Por último, mostró su molestia por no haber recibido el mismo trato que recibieron los jugadores de Gimnasia en El Campín, cuando jugaron en Bogotá.

“A mí no me duele que hayamos perdido porque se puede perder al último minuto como nosotros ganamos allá en Bogotá, ellos se van con la fortuna, pero me duele lo que pasa en el estadio y en el entorno porque nosotros en Bogotá los tratamos bien a ellos. Ellos hoy no nos respetaron y eso me deja triste”, concluyó Rodallega.