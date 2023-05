Las imágenes de lo ocurrido este domingo en el partido entre Real Madrid y Valencia en la Liga de España le dieron la vuelta al mundo. Vinicius JR., atacante del ‘merengue’, fue víctima de ataques racistas por parte de los aficionados luego de que estos le gritaran “mono” y “tonto” desde las tribunas.

La afición del valencia insultando a Vinícius. Difunde este vídeo. 🙌pic.twitter.com/IoYSBHumBc — REAL MADRID ♥️ (@AdriRM33) May 21, 2023

Ante esto, el Real Madrid se pronunció en un comunicado y dio a conocer que acudió a la Fiscalía General del Estado para presentar una denuncia contra los delitos de odio y discriminación, para que se investiguen los hechos acontecidos contra el deportista brasileño en Mestalla.

El equipo blanco condenó los hechos, que asegura “constituyen un ataque directo al modelo de convivencia de nuestro Estado social y democrático de derecho”.

Qué dijo Vinicius JR por ataques en su contra

Minutos después del bochornoso episodio, el joven sudamericano reaccionó en sus redes sociales y aseguró que el premio para los que lo insultaron fue que terminara expulsado del partido (por un manotazo a un rival).

“No fue la primera vez, ni la segunda, ni la tercera. El racismo es normal en La Liga. La competición lo considera normal, la Federación también y los rivales lo fomentan. Lo lamento mucho. El campeonato que una vez perteneció a Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano y Messi ahora pertenece a los racistas”, dijo el deportista en su publicación.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Vinicius Jr. ⚡️🇧🇷 (@vinijr)

Asimismo, aseguró que en su país a España se le conoce como un “país racista”.

“Una hermosa nación, que me acogió y a la que quiero, pero que ha aceptado exportar al mundo la imagen de un país racista. Lo siento por los españoles que no estén de acuerdo, pero hoy, en Brasil, España es conocida como un país de racistas. Y, desgraciadamente, por todo lo que ocurre cada semana, no tengo forma de defenderlo”, agregó.

Y es que Vinicius denunció insultos racistas por parte de un aficionado en el minuto 70 del partido. Según desveló más tarde su compañero Lucas Vázquez, fueron hacerle el gesto de un mono al brasileño.

El encuentro se detuvo durante ocho minutos y, a pesar de que el brasileño no quiso volver a jugar en primera instancia, decidió hacerlo tras una conversación con su técnico, el italiano Carlo Ancelotti.

Luego, en una discusión, Hugo Duro (del Valencia) agarró del cuello a Vinicius y este lo golpeó con su brazo en la cara. El árbitro lo expulsó y, mientras se marchaba del césped de Mestalla, dedicó un gesto en repetidas ocasiones a la afición del Valencia de que iban a descender a segunda división.

