Kevin Dawson, guardameta uruguayo que llegó al Deportivo Cali con la ilusión de inmortalizarse en los ojos de los hinchas Azucareros, confesó todos los incumplimientos que recibió por parte de la directiva.

El arquero de 31 años, Kevin Dawson, negoció con la directiva del Cali su salida tras ser ignorado económicamente en los últimos meses. Dawson confesó que solamente se le pagó un mes y medio desde su estadía, y que, su día a día se vio afectado por esto.

Sobre el incumplimiento de su contrato, Kevin opinó: “Deportivo Cali no me cumplió con el auto, con el alquiler ni con los pasajes. Nos decían que nos pagaban y después no atendían el teléfono. Me trataban de mercenario cuando en estos meses que jugué ahí perdí plata… En 5 meses cobré un mes y medio. Si sería caótica la situación económica que pedí pasajes para mi familia y me dijeron que no tenían saldo en la tarjeta para poder pagarlos. Era feo ver compañeros que no tenían plata para comer”.

Además, contó que recibió amenazas por parte de la hinchada Azucarera: “La persona que nos avisa coordina una reunión con la hinchada y yo fui porque me tenían entre ceja y ceja. La charla fue muy cordial, nos explicaron que estaban nerviosos por la situación y el descenso. El club decía que estaban al día con los pagos y esa no era la verdad, les explicamos que no era así y ahí fue la gota que derramó el vaso, termino el torneo y me voy”.

Dawson, al igual que todos los futbolistas de la nómina caleña, están atravesando una dura situación.