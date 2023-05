Eduardo Luis López habló este pasado lunes 22 de mayo sobre lo que pasó el sábado entre Pasto y Nacional, explicando asuntos técnicos y eximiendo de responsabilidad a Win.

La polémica arbitral ocurrida el pasado sábado por el supuesto gol no validado a Atlético Nacional todavía sigue vigente y varias figuras han hablado al respecto.

Eduardo Luis López no se quedó callado y sacó a colación el tema durante el programa ‘Saque Largo’ que se emite a través de Win Sports.

El periodista explicó por qué no hubo ángulos suficientes para analizar a fondo la jugada que dejó dudas en los televidentes acerca de su legitimidad.

“Nosotros hacemos todos los partidos a 13 cámaras. En Pasto, lastimosamente no pudimos llevar la transmisión completa porque las vías para llegar a Pasto no están listas y ha pasado todo el año. Este juego lo hicimos con seis cámaras porque no hay acceso. Los proveedores dijeron: ‘No es posible llegar’”, afirmó Eduardo Luis.