En 2019, Win Sports anunció con bombos y platillos la llegada de Javier Fernández, quien había adquirido gran popularidad en Colombia por sus narraciones en ‘Gol Caracol’, de Caracol Televisión. La noticia alegró a los televidentes, pero afectó a Eduardo Luis, quien era el relator estrella del canal deportivo.

Luego de cinco años de ese anuncio, Eduardo Luis se abrió sobre cómo es su relación con Javier Fernández. En entrevista con Kienyke, el narrador relató que le dio duro que ‘el cantante del gol’ llegara a Win Sports, ya que él era el líder en ese canal.

“Nunca hemos sido cercanos […]. Nunca hemos sido parceros. Yo competí cuando él llegó [a Win Sports]. Para mí no fue fácil porque no es fácil ser el líder en algo y que de un momento a otro te digan: ‘ya no’”, inició explicando sobre la llegada de Javier Fernández al canal.

El relator deportivo contó que tuvo una reunión con Jaime Parada, el entonces presidente de Win Sports, donde le avisaron que el narrador del ‘Gol Caracol’ llegaría a ser colega suyo. Allí expresó su descontento porque perdería protagonismo, pero se motivó a mejorar para que la competencia fuera dura.

“Yo le dije: ‘No puedo hacer nada, ustedes toman las decisiones. A mí no me hace feliz ser rico, tener plata no es lo que motiva a vivir. A mí me hace feliz ser protagonista, ser exitoso. El día que yo sienta que no soy protagonista ni exitoso aquí, me voy. Tenga en cuenta eso para las decisiones que está tomando’”, fueron las palabras de Eduardo Luis para Parada, quien pasó a ser el nuevo director de Deportes Prisa Media América en febrero pasado.

El relato deportivo explicó que, por ahora, no ha sentido que haya perdido protagonismo. Sin embargo, comentó que le quitaron grandes eventos que él estaba acostumbrado a narrar.

“Yo nunca perdí protagonismo, pero no fue fácil y tengo que aceptarlo, es que desde 2012 narré todas las finales del fútbol colombiano y cuando llegó Javier me dijeron que no las iba a narrar”, detalló Eduardo Luis en el citado medio.

El narrador concluyó señalando que tiene una buena relación con su colega y que su llegada al canal lo impulsó a competir. De hecho, reconoció que ahora se mide ante los mejores relatores del país que, a su juicio, están en Win Sports.