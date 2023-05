Todo apunta a que José Luis Chunga no siga su carrera deportiva en Alianza Petrolera y por ende, será uno de los protagonistas del próximo mercado de fichajes.

Sin duda alguna, José Luis es una de las figuras del equipo que está disputando los Cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay Dimayor. Pero, lastimosamente para los hinchas del cuadro petrolero, este jugador saldría de la convocatoria para los próximos partidos de su club debido a que, no quiso renovar su vinculación.

Pipe Sierra, periodista de Win Sports, aprovechó su Twitter para hablar sobre el futuro del guardameta: “José Luis Chunga no seguirá en Alianza Petrolera. Le ofrecieron una renovación, pero el portero la rechazó; por distintas razones no entró en convocatoria vs. Águilas Doradas. Hay 3 clubes grandes de Colombia que se pelean por firmarlo”.

Y es que, diversos medios de comunicación colombianos afirman que, América de Cali se la jugará toda por contratar a este guardameta, ya que, en el ambiente de los Diablos Rojos no están tan conformes con el rendimiento de su actual arquero, Diego Novoa.

Aunque ha sido un deportista sin mucha prensa, ningún seguidor del balompié nacional duda del talento de este barranquillero, el cual, hasta la fecha, ha tapado en un total de 147 partidos.

Recordemos que, hasta la fecha, este arquero de 31 años de edad ha defendido los colores del Barranquilla F.C, Junior de Barranquilla, Jaguares de Córdoba y Alianza Petrolera. ¿Cuál será el próximo movimiento en la carrera de este arquero?

Santiago Mejía Álvarez

Corresponsal 10 SportsCO

En Twitter: @emeamedia_