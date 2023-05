En la rueda de prensa posterior a la derrota de Atlético Nacional 1-2 frente Alianza Petrolera, Paulo Autuori demostró su descontento con el compromiso.

En Barrancabermeja, Alianza Petrolera venció por primera vez en su historia al conjunto paisa, y se clasificó a la siguiente ronda del rentado local. Paulo Autuori, aprovechó los micrófonos de la rueda de prensa para expresar diversos puntos de vista, y no se guardó nada.

El timonel brasileño afirmó: “Como hombre del fútbol, salgo avergonzado de acá. Es bromear con el esfuerzo y trajín de todos los jugadores de nosotros. Ahí está. ‘Congratulaciones’ a Alianza y a mis jugadores porque estuvieron muy bien”.

Posteriormente, reiteró que estaba avergonzado del juego entre Alianza y Nacional. “No me gusta hablar de arbitraje, pero no había manera de que sufriéramos goles. ‘Chipi Chipi’ no ha hecho prácticamente nada. No sé, salgo avergonzado de acá. Ese es mi sentimiento”, agregó.

Como lo hace recurrentemente, Paulo felicitó a su rival, el cual, ya tiene un cupo asegurado en la siguiente ronda del rentado local. “Después el partido se convirtió en otra cosa y no en un partido con estrategia de los dos equipos. Me gustaría felicitar a Alianza Petrolera. Es un equipo que tiene muy buenas ideas. Ha plasmado eso a lo largo de la competencia y es meritorio estar ahí, pero no necesita pasar por cosas como las que pasamos hoy”, expresó el entrenador ‘Verdolaga’.

El oriundo de Río de Janeiro finalizó diciendo: “Cuando se pierden partidos por errores nuestros o porque el rival es mejor o más eficaz, ok, no hay problema. Pero molesta un montón salir con partidos de esta naturaleza. Lo que me deja un poco molesto en el fútbol es esto. El fútbol es en la cancha, jugadores, equipos, ellos son los importantes”.