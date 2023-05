En la que puede ser calificada como una de las mejores presentaciones del semestre, Deportes Tolima empató (0-0) ante Tigre de Argentina, por la cuarta fecha del Grupo D de la Copa Sudamericana 2023. Pero para los intereses ‘Pijaos’ de seguir con vida, el resultado podría considerarse corto: pues dejó pendiendo de un hilo las aspiraciones de avanzar a los octavos de final del torneo.

(Lea también: Juan Fernando Caicedo conmovió a hinchas del Tolima con emotiva despedida)

Esto lo sabe el técnico Juan Cruz Real, quien entregó su balance de esta visita a territorio gaucho, en la que se dejó una buena imagen, pero quedó el sinsabor de no haber logrado los tres puntos: que hubieran sido vitales en las posibilidades, por demás remotas, de estar entre los 16 clubes del continente. Más allá de esto, el proceso del adiestrador registra un naciente y esperanzador invicto.

“Conforme con los jugadores por el esfuerzo que hicieron, enfrentaron a un rival en una cancha difícil, que juega bien, que tiene mucho trabajo. Con este grupo hemos estado 25 días solamente, cada partido que han jugado han dado muestra de mucha hombría y de entender, en general, lo que queremos”, recalcó el orientador, a quien el tiempo parece inquietarlo; más de lo que se creería.

Cruz Real, quien sabe que por momentos su escuadra fue más que su adversario, tiene claro que no todo es perfecto, pues en materia ofensiva hay, por ejemplo, aspectos que requieren de su intervención. Y ser así más eficaces en el desempeño en el campo de juego, ante rivales que no fueron superiores en su propuesta, pero que contaron con ese plus que marca la diferencia en instancias definitivas.

“Tenemos mucho por mejorar, estoy orgulloso por la forma en que compitieron. Me parece que, quizás, si nos hubiéramos llevado los tres puntos acá no hubiera sido sorpresa. En cuanto a la adversidad, sí, hubo una jugada que era expulsión del rival y termina en expulsión para nosotros, y esos últimos 15 minutos jugar con uno menos nos limitó mucho”, agregó el entrenador.

(Vea también: “En unos años”: James Rodríguez ilusionó a varios equipos de Colombia para el futuro)

El timonel, quien llegó a apagar el incendio que dejó el ibaguereño Hernán Torres Oliveros, al que el proyecto deportivo se le salió de las manos, dijo sentirse conforme con lo que los jugadores han interpretado en el modelo de juego. Por lo que quiere continuar por esa senda positiva, de trabajo silencioso pero visible, en el que cada progreso será vital en pro de armar un equipo sólido.

“Veo una actitud de ellos de muchas ganas, de aprender de aplicar lo que queremos y este tipo de partidos nos dan un parámetro real de qué nivel podemos mostrar o tener. Estuviera contento si hubiéramos ganado, tuvimos opciones claras para poder finalizar y nos está faltando eficacia”, reconoció Cruz, quien en cinco partidos con la tribu acumula una victoria y cuatro paridades.

Hasta que la matemática diga basta, el estratega se comprometió a pelear por esa ilusión y empezar así, con pie derecho, esta nueva era. Para ello deberá sumar, sí o sí, en su visita a Brasil. “Aunque hay dos puntos de diferencia con Tigre seguimos con opciones. Tenemos un partido importante ante Sao Paulo y el último de local ante Puerto Cabello y vamos a pelear hasta la última fecha“, remarcó.