El arquero del América de Cali está atravesando uno de los momentos más importantes de su carrera deportiva, ya que, defiende el arco de uno de los clubes más importantes del rentado local y, lo hace en cada partido. Pero, el arquero es criticado por un sector de hinchas de este popular elenco, ya que, según ellos, Novoa no está al nivel de las circunstancias.

(Lea también: Estrella del Medellín dejó asustados a hinchas ‘poderosos’: “Tengo una contusión”)

En los últimos días, ha sonado el rumor que, Tulio Gómez y su grupo de trabajo están en busca de otro guardameta para el banquillo Escarlata, pero parece ser que, a Diego Novoa no le importa, ya que él confía en su trabajo.

“Tengo una autocrítica bastante amplia, pero afortunadamente en el momento que he tenido equivocaciones no recuerdo que la jugada haya terminado en gol, he contado con buena energía y suerte. Eso me da mucha tranquilidad porque cuando tú actúas bien y eres transparente en tu trabajo la buena energía ronda alrededor tuyo”, dijo el exarquero de La Equidad.

Lee También

Porteriormente, le mandó un mensaje a quienes lo critican por medio de las redes sociales: “Yo entiendo perfectamente en qué posición estoy y en qué equipo estoy. Afortunadamente soy de esos pocos jugadores que no usa mucho las redes sociales y no baso mi profesión en ello. Hay muchas críticas y comentarios que jamás he leído ni recibido. Yo analizo con mi entrenador de arqueros y con el profesor Guimarães lo que debo corregir. Estoy feliz y todo lo que he vivido a lo largo de mi carrera me ayudará a sacar adelante cada situación”.

Diego Novoa buscará seguir ampliando su legado en el FPC.