Luego de que se conociera que Andrés Felipe Román no pasó los exámenes médicos en Boca Juniors, porque según los argentinos tiene un problema cardiaco, no paran las críticas al departamento médico de Millonarios. El último en sumarse a los reproches contra los especialistas del equipo azul fue Jorge Luis Pinto, quien trabajó en el club durante 2019.

El técnico colombiano expresó varias situaciones que no le gustaron en torno al día a día del cuerpo médico ‘embajador’ y llegó a declarar que, si tuviera la oportunidad, lo cambiaría completamente. Lo dijo este lunes durante una entrevista con el programa ‘All Sports’.

“El día que vuelva a un equipo como Millonarios lo primero que cambio, radicalmente, es su departamento médico. ¡Radicalmente! Y el tiempo me ha dado la razón”, señaló el estratega, que el año pasado había firmado como técnico de la selección de Emiratos Árabes Unidos y unos cuantos meses después renunció.

Pinto criticó los procesos de recuperación que se les asignaron a algunos jugadores de Millonarios lesionados, en especial al volante Santiago Montoya. De hecho, el propio jugador se quejó de esa situación en una entrevista que concedió la semana pasada, en la que resumió su experiencia con el departamento médico con la frase: “Me cortaron las piernas”.

“Me opuse a los procesos de recuperación de Santiago Montoya. Creía que no eran los más adecuados. Cuando lo evalué, lo miré, yo fui el que definí el tema con Montoya. Yo, Jorge Luis Pinto. Lo mandé secretamente a donde el doctor Muñoz y preciso me dijo: ‘El jugador está laxo, no puede seguir haciendo la fisioterapia y las cosas que está haciendo'”, recordó el técnico.

Sobre ese tema habló la semana pasada Fabián Vargas, indicando que algunos jugadores de Millonarios hace algunos años preferían ser tratados por médicos de La Equidad.

Por último, Pinto también tuvo reparos para la alimentación que se planificaba en su momento para los deportistas. “Vi en un plan de alimentación de Millonarios, de sopa el día del partido, un sancocho. Ese día me dieron ganas de llorar. Pero siempre guardé silencio y respeto, no quise molestar”, concluyó.

La doctora Catalina Chica, directora del cuerpo médico del equipo bogotano, salió al paso de las críticas declarando que consideraba que algunas de ellas se generaban porque ella era mujer y eso les podría llegar a molestar a algunos. De igual manera, la junta médica de la Clínica Shaio emitió un comunicado en el que indicó que, luego de someter a Andrés Felipe Román a varios exámenes especializados, no consideraban que tuviera un problema cardiaco evidente, pero que de todas maneras dejarían al lateral sin actividad profesional durante tres meses, para seguir evaluándolo más a fondo durante ese tiempo.

A continuación, las fuertes declaraciones de Pinto contra los doctores de Millonarios: