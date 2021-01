green

De acuerdo con su relato, emitido en el canal ESPN, las exigencias del entrenador lo llevaron al punto de no querer entrenar más: “Son técnicos que te llevan a un nivel en el que te acaban la pasión por algo que amas”.

“Dices: ‘No quiero volver al fútbol, no quiero entrenar más, no le quiero ver la cara más a este señor, me quitó el amor por el fútbol… Te lleva al desespero”, enfatizó.

E hizo su señalamiento con nombre propio: “Así me pasó, y lo confieso acá, con el ‘Pecoso’”.

Acto seguido, Fabián Vargas agregó que esta situación lo huzo pedir su salida del América de Cali.

“Le dije a un directivo: ‘Ustedes me venden, me regalan, me prestan o yo me devuelvo a mi casa a estudiar porque no hago esto por dinero, lo hago porque amo al fútbol, porque es mi pasión y me la están robando, me la están quitando, y eso no lo voy a permitir”, narró.

Luego, señaló que su queja dio resultado porque tiempo después pasó a Boca Juniors de Argentina.

Pero sus descargos no pararon ahí, ya que añadió que estrategas como Fernando ‘Pecoso’ Castro no son exitosos.

“Esos técnicos, es muy poco lo que han ganado en mucho tiempo. Los jugadores los aguantan 6 meses porque les toca. Si uno se da cuenta, ellos no pueden hacer procesos largos”, argumentó.

Fabián Vargas y su crítica a Pinto

El exfutbolista aprovechó su intervención para lanzarle un par de dardos a Jorge Luis Pinto, timonel del que dijo no estar en contra.

“Lo que quiere hacer y exponer dentro de la cancha me encanta, futbol agresivo, presiones altas, intensidad en el juego. Pero la manera cómo trata, el manejo de grupo y su metodología de trabajo es equivocada”, sentenció.

