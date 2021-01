green

Entre sus normas está no teñirse el cabello, no hacerse rayas en la cabeza o en las cejas, llegar media hora antes a cada práctica, asear el camerino, etc.

Al respecto, señaló en ‘El alargue’, programa de Caracol Radio, que no pensó que se fuera a armar polémica por estas exigencias y agregó que todo obedece a que su plantel está compuesto por muchachos de “una edad muy compleja; demasiado”.

“Tienen que formarse como personas serias y pintarse el pelo o hacerse 25 rayas en la cabeza no es de personas serias”, destacó.

“En mi categoría quiero mucha disciplina y que se formen como personas; además, esto no es nuevo, lo traigo desde hace 5 años”, relató mientras decía que muchos de los futbolistas que han pasado por sus manos le han agradecido.

Y argumentó que lo que imparte son lecciones de vida: “Yo llego hasta un punto, ya cuando se vuelven profesionales ellos eligen. Pero en esta edad hay que manejarles la disciplina porque si no llegan a ser futbolistas, les puede servir para su trabajo”.

Además, apuntó que cuando fue juvenil e integró la Selección Valle, Reinaldo Rueda, actual timonel del combinado ‘cafetero’ de mayores, “manejaba mucha disciplina”, por lo que recordó: “Yo en ese entonces me preguntaba por qué era así, pero años después lo entendí y eso me sirvió para mi vida”.

Y cerró asegurando que “hoy hay ‘pelaos’ que pasan por encima de uno sin saludar y que un saludo no debe cambiar nunca”.

Por otra parte, Jersson González reconoció estar insatisfecho en el equipo sub-17 del América de Cali, pues venía de manejar la división sub-20, por lo que ve esto como un retroceso en su carrera: “No estoy muy conforme y no lo comparto, pero conmigo trabajo es lo que va a haber”.

Jersson González defiende su manual de disciplina en el América

A continuación, algunas de sus declaraciones: