Su revelación fue emitida en ESPN, donde hizo referencia al alto número de lesionados que Millonarios suele tener y a sus procesos de rehabilitación.

“Esto viene desde que yo estaba, entre 2015 y 2016… Los jugadores iban a recuperarse a donde el señor Cristian Quiceno, médico de La Equidad”, señaló inicialmente.

Y agregó que al principio no entendía por qué lo hacían: “Yo me preguntaba ¿por qué se están recuperando en otro equipo y no acá?”, aunque acotó que “Quiceno es uno de los mejores médicos del país” y que eso marca diferencia.

Sin embargo, relató que luego logró comprender el motivo por el que sus compañeros no confiaban en los procesos efectuados en el elenco ‘embajador’.

“Había jugadores que no se recuperaban bien, que recaían y eso les generaba desconfianza con los médicos de ese momento”, destapó.

Y fue más allá: “Ese cuerpo médico lo cambiaron porque 2 jugadores que fueron a cirugía tienen problemas ahora”.

Pero Fabián Vargas no paró ahí, pues también les apuntó a los preparadores físicos de la escuadra bogotana.

“Tienen que revisar la preparación física porque la mayoría de lesiones son musculares. En el manejo de cargas algo está fallando”, concluyó.

En video, las palabras de Fabián Vargas: