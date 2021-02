Santiago Montoya, quien se rompió el ligamento cruzado anterior de su pierna izquierda en 2018, manifestó en Semana que en el segundo semestre del 2019 volvió a sentir un fuerte dolor en la rodilla. Asimismo, señaló que el cuerpo médico de Millonarios le recomendó terapia física, ya que una operación acabaría con su carrera.

El mediocampista creativo, no obstante, tuvo que ser nuevamente intervenido quirúrgicamente debido a una inestabilidad en su rodilla izquierda, producto de que su ligamento cruzado estaba roto en un 90 %.

“Un día me le acerqué a Jorge Luis Pinto y le dije: ‘Ayúdeme, la verdad no estoy bien a pesar de que aquí me dicen que sí’. El profe me recomendó que consultara una segunda opinión y me operé”, precisó.

Leonard Vásquez, quien sufrió en 2014 un grave accidente de tránsito cuando tenía contrato vigente, afirmó en la publicación que el club bogotano nunca le brindó un proceso de recuperación adecuado. Incluso, indicó que le ponían las sitas en lugares alejados.

“En Millonarios me cortaron las piernas. Mi ilusión era recuperarme para poder volver a jugar, pero no me dejaron. No me daban uniforme, me decían que el entreno era en un lado cuando era en otro. Me conseguían citas médicas lejísimos y argumentaban que yo faltaba al trabajo”, agregó.