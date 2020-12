green

Bobadilla corrió a celebrar hacia un costado de la cancha y se quitó la camiseta, pero fue tal la emoción del futbolista argentino (nacionalizado Paraguayo) que se bajó la pantaloneta y mostró parte de su zona íntima.

Las imágenes circularon en redes sociales y provocaron críticas hacia el delantero de Guaraní, ya que varios hinchas de Olimpia de Paraguay recordaron que el VAR hizo expulsar al jugador Jorge Eduardo Recalde por un festejo similar, en marzo de este año.

Las fotos de Bobadilla casi desnudo las publicó la cuenta Futbolistas Axem, en Twitter, y las comparó con las de Recalde, al que le impusieron una sanción de 4 fechas y una multa de casi 22 millones de guaraníes.

Se le abrió un sumario a Raúl Bobadilla tras este festejo de su gol ante Libertad en Paraguay. La cosa es que la AFP le dio 3 días para su defensa, la final con Olimpia es en 2 días. Podrá jugar el partido por el título y la sanción tendrá que quedar para 2021. pic.twitter.com/KtGanjfNAo — Futbolistas AXEM (@FutbolistasAXEM) December 29, 2020

Tribunal anuncia medidas contra Raúl Bobadilla de Guaraní

Ante la indignación y los reclamos por el gesto del jugador de Guaraní, el tribunal disciplinario de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF), anunció que ya se actuó de oficio y que instó al jugador a que presente su defensa.

“Abrimos un sumario y recabamos informaciones. Raúl tiene tres días para defenderse y luego habrá alguna determinación”, dijo el presidente del tribunal, Raúl Prono, en entrevista con la emisora Futgol de Universo 970 AM.

Prono dijo que Bobadilla “debe responder por escrito su defensa”, y que como no fue sancionado ni expulsado por el festejo “él podría jugar el miércoles” frente a Olimpia de Paraguay.

"El jugador (Raúl Bobadilla) debe responder por escrito su defensa. Si no está sancionado, él podría jugar el miércoles" Raúl Prono, Pdte del Tribunal Disciplinario #970AM — Futgol 970 – Oficial (@Futgol970py) December 28, 2020

Eso sí, el dirigente evitó comparar este caso con la estricta sanción al futbolista Recalde, por lo que varios hinchas aseguraron que Bobadilla terminó ‘premiado’ ya que podrá jugar la final. Esto, porque de haber algún castigo ya quedaría para el 2021.

“No pudo comentar si habrá o no sanción, tampoco comparar (con lo del ‘Pollo’ Recalde) porque eso no me lo permite el código”, agregó Raúl Prono en la emisora.

El enojo de los hinchas de Olimpia se hace presente ya que en Marzo de este año y por gestos obscenos, Jorge Recalde fue expulsado por el VAR, le dieron 4 fechas y una multa de casi 22 millones de guaraníes. https://t.co/VLDNq0Nbjr — Futbolistas AXEM (@FutbolistasAXEM) December 29, 2020

Este fue el gol de Raúl Bobadilla con Guaraní, aunque en el video no quedó registrada la celebración.