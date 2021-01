Mediante un comunicado de prensa, el club confirmó que no hubo sobrevivientes y que el presidente de la institución y el piloto de la aeronave también fallecieron en el accidente, que se registró este domingo.

“Lamentamos informar que no hay ningún sobreviviente. En este momento de dolor y consternación, el club pide oraciones por los familiares, a los que ofrecerá el debido apoyo”, precisó.

El equipo, igualmente, señaló que la avioneta en la que iban los jugadores cayó a tierra a las 8:15 de la mañana (hora local) después de haber despegado de Porto Nacional, municipio ubicado en el estado de Tocantins.

De acuerdo con el comunicado, los fallecidos en el accidente aéreo son: Lucas Praxedes, Guilherme Noé, Ranule, Marcus Molinari, Lucas Meira y el piloto, identificado como comandante Wagner.

A família Palmas FR está de luto pela perda inestimável do presidente Lucas Meira, dos atletas Guilherme Noé, Lucas Praxedes , Marcus Molinares Reis, Ranule Gomes e do comandante Wagner. Agradecemos as manifestações de apoio e carinho nesse momento de dor. pic.twitter.com/Lnakg8OC41

— Palmas Futebol (@PalmasFutebol) January 24, 2021