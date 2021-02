green

“Life is a sequence of moments all call NOW. (La vida es una secuencia de momentos y todos se llaman ahora)”, fue lo que escribió el deportista en el post de la publicación, que ya cuenta con más de 16 mil ‘likes’ en Instagram.

En la galería, Juan Pablo Ángel, que tiene un guapo hijo que participó en ‘La Voz’, compartió 5 fotografías; allí posó con apenas una pantaloneta de baño de color rojo y con unas gafas con las que protegió sus ojos de los rayos del sol.

En las imágenes, el exjujador de futbol presumió de sus bien marcadas abdominales y mostró que los días que lleva de vacaciones han hecho que su piel luzca mucho más bronceada de lo habitual.

Estas son las fotografías que difundió el deportista colombiano, quien le heredó varios rasgos a su hijo Tomás; las instantáneas fueron aplaudidas por colegas como Cristian Bonilla, René Higuita y hasta por la presentadora Pilar Schmitt: