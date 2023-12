Este jueves 7 de noviembre, sobre las 7:30 de la noche, se llevará a cabo el sorteo de la Copa América 2024 en Estados Unidos, un torneo que reúne a 10 selecciones de la Conmebol y 6 de la Concacaf.

Sin embargo, para este evento habrá un gran ausente que siempre está llevando la información de lo que pasa con la Selección Colombia, Javier Hernández Bonnet, quien no pudo viajar debido a que tuvo un problema al sacar la visa de ese país.

Según comentó en el programa ‘Blog deportivo’, al parecer le negaron la solicitud porque su nombre aparecía como si fuera un exintegrante de las Farc, por lo que tuvo que ponerse en contacto con el Comisionado de Paz y este le habría respondido de forma rápida y positiva.

Según explicó Bonnet en su programa, afortunadamente le respondieron con mucha brevedad para solucionar el problema y así poder tramitar la visa lo más pronto posible.

“Que sea esta la oportunidad para agradecer a la oficina del Comisionado de Paz. Ayer mismo me respondió y me dio un código de seguimiento. No esperaba una una respuesta con tanta prontitud y debo aclarar, porque no había leído, que me respondió antes de hacer pública la historia, es decir, que no fue producto de la presión mediática que se dijo acá”, aclaró el periodista de Blu Radio.