Uno de los periodistas deportivos colombianos que más veces ha sido tendencia en redes sociales durante los últimos años ha sido Javier Hernández Bonnet, quien curiosamente no hace uso de las mismas.

Y es que su nombre aparece en redes cuando juega la Selección Colombia, ya que durante las Eliminatorias al Mundial de Brasil 2014 se viralizó el término ‘Refisal’ para hacer referencia al también comentarista del Gol Caracol.

A lo largo de los años, el periodista ha sido víctima de ataques, burlas, memes, entre otros, en los cuales los internautas se excusan para responsabilizarlo por las derrotas de la ‘Tricolor’

Javier Hernández Bonnet: de dónde salió el ‘Refisal’

Pese a que ya ha pasado un buen tiempo desde que se mencionó dicho ‘apodo’, el periodista se refirió al tema recientemente y dio detalles del origen del mismo.

“Uno conoce el origen y tiene que ver con enemistades que se van dando dentro del proceso que uno maneja de juzgamiento y crítica. Yo he sido muy crítico con algunas cosas que no me gustan, que no van con la transparencia, que me parece que no son legales y cuando las tengo que decir las digo”, aseguró Hernández Bonnet en una entrevista con Kienyke.

En el mismo diálogo, el comunicador fue claro en mencionar que desde el canal no le han prohibido dar sus opiniones y aseguró que no da motivos para que lo critiquen.

“A mí nunca me han llamado de Caracol a decirme ‘cállese, no diga esto’, para nada. Uno termina entendiendo que todo esto hace parte del juego del poder. Si yo no bebo, no fumo, no me emborracho, no hago escándalo, entonces no tienen por dónde buscarme el… [quiebre]”, agregó el periodista manizaleño.

De igual manera, explicó por qué no usa redes sociales y reconoció que, al ser figura pública, está expuesto a toda clase de comentarios.

“Como 5 cuentas en Facebook que no son mías, en Instagram por ahí unas 10, en Twitter… Yo no manejo redes. No me gusta el tema de las redes y lo hago desde la simpleza de que si yo tengo el privilegio de tomar un micrófono y una cámara del Canal Caracol para que en un partido vean más de 10 millones de personas no veo necesario lo otro […]. Si vos no querés que te critiquen no digas nada, ni hagas nada”, concluyó.

