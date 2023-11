La polémica se presentó cuando en el empalme que hace ‘Blog deportivo’ y ‘Voz populi’ salió a flote el tema de Rock al Parque, festival sobre el que Javier Hernández Bonnet consideró que había “perdido calidad”, lo que fue refutado por Esteban Hernández, pese a que este indicó que no era rockero y que no había ido al evento.

En consecuencia, el comentarista deportivo se fue de la cabina con una contundente justificación: “Me voy a retirar en este momento porque no voy a discutir con alguien que no tiene argumentos”.

Sin embargo, la polémica fue seguida por Esteban Hernández, que reiteró: “No me gusta el rock y no asistí al festival”. En ese momento, el panelista Felipe Zuleta intervino para reprender al locutor: “¿Entonces para qué dice tantas güevonadas?”.

Dicho regaño de Zuleta diO pie para que Esteban Hernández igualara el tono con la expresión “Vaca sagrada”.

“Acá hay unos señores que quieren decir cualquier güevonada y creen que porque son unas vacas sagradas hay que escucharlos y el resto tieneN que quedarse callados”, añadió.

Fue por ello que Jorge Alfredo Vargas, director del programa, le pidió: “Con respeto, con altura, por favor. No con ataques de tipo personal. No le diga vaca sagrada ni esas cosas, no vamos a caer en esos términos”.

En consecuencia, este viernes 17 de noviembre Esteban Hernández le quiso bajar la temperatura al incidente explicando que no le había dicho “vaca sagrada” a Hernández Bonnet, sino a Zuleta.

“La frase que yo dije, que en mi cabeza puede sonar muy divertida, era una respuesta para don Felipe Zuleta, se malinterpretó como si se la estuviera diciendo a don Javier Hernández Bonnet”, apuntó.

Y reconoció su error: “Cuando se habla tantas horas y tantos días seguidos en un medio de comunicación, uno algún día la embarra, se equivoca, y a mí me pasó con una frase que me pareció divertida y que salió mal”.

En ese sentido, pidió perdón: “A ambos [Zuleta y Hernández Bonnet], mi respeto, admiración, cariño y lealtad para que no quede en el aire una mala interpretación. Y a la audiencia, también excusas por lo que se pudo haber malinterpretado”.

¿Qué respondieron Javier Hernández y Felipe Zuleta por incidente en Blu?

El comentarista deportivo aceptó las palabras de Esteban Hernández y no agrandó el hecho: “De mi parte no hay problema porque en tanto tiempo en la radio y haciendo parte de tinglados pesados, como ‘La polémica’, uno aprende que no debe recibir las cosas personalmente, son el ejercicio de un debate. No se altera la relación amable y cordial de compañeros. Escalaron una pequeñez”.

Entre tanto, Zuleta fue en la misma vía: “Este gesto lo enaltece y engrandece a usted. A todos los que hemos hecho radio en algún momento se le van las luces, lo importante es entenderlo”.

A su vez, Jorge Alfredo Vargas solicitó de nuevo que los ataques no sean personales para cerrar el tema: “Yo abro los micrófonos para la opinión y vuelvo a reiterar una cosa que saben todos: acá se argumentan posiciones, acá no van a encontrar riñas personales”.

En video, la aclaración de Esteban Hernández y las respuestas que recibió (minuto 10:11:34):

