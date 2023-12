El comentarista Javier Hernández Bonnet contó que estaba tramitando su visa para viajar a Estados Unidos a hacer el cubrimiento del sorteo de la Copa América. Bonnet mencionó que, por un cambio en la reglamentación, los periodistas ya no pueden ir con las visas de turista y negocios, por lo que tuvo que empezar trámites para renovarla.

“Me pasó la más insólita de todas”, empezó relatando el director del Blog Deportivo de Blu Radio, quien contó que estuvo haciendo trámites toda la mañana para renovar su visa y poder viajar al sorteo, para el que la Selección Colombia ya tiene bombos. Sin embargo, se topó con una sorpresa que lo dejó atónito: “Aparecí como integrante de las Farc”, dijo.

Sus compañeros del panel del programa deportivo estallaron de la risa ante la peculiar anécdota de Bonnet, quien quedó conmovido por goles de Luis Díaz a Brasil, continuó contando: “Yo no sé si es un homónimo. Me tocó escribir una carta para que el comisionado de Paz le entregue a la embajada, sección consular, un certificado en el que diga que yo no he sido desmovilizado, no pertenezco a ningún proceso de desmovilización”.

Entre risas, el periodista remarca que no pudo viajar a dicho sorteo. Además, agregó que le cree a los futbolistas que les cuesta sacar la visa porque es difícil de conseguir.

