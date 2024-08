El barrista bogotano de 36 años, ha conmovido a muchos con la difícil decisión que tomó luego de que una bacteria que contrajo en una piscina en Melgar y un accidente de tránsito que tuvo, lo llevaran a estar postrado en una cama y con condiciones de salud que se agravaron debido a un cáncer de sangre.

Ese cúmulo de desafortunadas enfermedades hizo que el ferviente hincha de Millonarios tomara la opción de solicitar el procedimiento de la eutanasia, que se llevará a cabo este viernes 30 de agosto, aunque su salud se deterioró rápidamente el pasado miércoles 28 de agosto.

En medio del difícil proceso de la eutanasia, Acosta tomó otra determinación dolorosa y que le partió el alma: dar en adopción a su perra Katy a la Fundación Adopta un Buen Amigo Chan, que se le había dado para que hiciera parte de su familia hace varios años.

En un video publicado por la fundación, Katy, le “agradece” a Acosta por todos los momentos compartidos y por el fuerte vínculo que los unía:“Papito @rolomillos_13, te escribe tu negrita creída, la luz de tus ojos y tu compañera fiel, Katy”.

“Hoy solo quiero agradecerte por haberme escogido como tu compañera de aventuras, ambos nos hicimos compañía y no sé si yo te salvé a ti o tú a mí. Compartimos tantos momentos, risas, sueños, paseos en carro, los partidos de fútbol que no perdíamos sentados en el sillón de la que fue nuestra casa”, reza un extracto del emotivo mensaje.

Otra parte de la publicación en la que Katy se despide de su compañero de vida: “Desafortunadamente hace unas semanas me explicaste lo que pasaba contigo… me hablaste para decirme que pronto ya no estarías para acompañarme al parque, nuestras tardes de fútbol se iban a acabar y tu mano, que me brindaba las mejores caricias, ya no iba a estar; me prometiste que me ibas a cuidar desde arriba… Qué irónico, pues pensé que sería yo la primera en partir.

Quienes deseen adoptar a Katy pueden comunicarse con la Fundación Adopta un Buen Amigo Chan, según confirmaron en el video, y así iniciar el proceso para darle un nuevo hogar a la mascota de Javier Acosta.

Hace unas horas, el delantero Radamel Falcao García y su esposa, Lorelei Tarón, contactaron a Acosta a través de una videollamada en la que le expresaron su apoyo y quedó por sentada la promesa de que el goleador le dedicará su primer gol con Millonarios.

