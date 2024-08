La historia de Javier Acosta ha estremecido a Colombia. El hincha de Millonarios ha aparecido en los principales medios de comunicación del país luego de contar en una transmisión en Facebook que se someterá a la eutanasia, ya que hace 5 años contrajo una bacteria que deterioró con su calidad de vida.

El hombre de 36 años relató que en 2019 contrajo una bacteria en una piscina en Melgar, Tolima. Se trata de la Candida Auris, la cual le llegó al hueso del glúteo izquierdo, por lo que le hicieron un injerto de piel. Lastimosamente, luego la infección se le pasó al glúteo derecho y le acabó con los tejidos y los huesos. Le dieron la opción de amputarle la pierna derecha sin garantizarle que se le pase a la otra y también deban quitársela.

Ante su grave situación, que en poco lo tiempo lo puede dejar incluso sin poder hablar, ya que le apareció un ganglio en la cabeza, Javier decidió someterse a la eutanasia este viernes 30 de agosto.

Esa parte de su historia ha sido ampliamente conocida por el país. Sin embargo, el ferviente hincha del club ‘Embajador’ también libró una compleja batalla que lo dejó en silla de ruedas, según contó en Teletón.

Resulta que en agosto de 2015, Javier hizo un viaje a Tuluá, Valle del Cauca, con una barra de Millonarios. Él decidió irse en motocicleta; su madre le dijo: “Hijo, tenga mucho cuidado, no olvide que aquí hay una hija que lo espera”, como presagiando lo que pasaría.

En el trayecto de regreso, Javier sufrió un accidente de tránsito que lo dejó en una silla de ruedas. Según contó en Teletón, al despertar en el hospital le preguntó al médico lo que había ocurrido y ahí recibió la terrible noticia: “Usted va a quedar de por vida inválido”, le dijo el doctor.

Desde ahí, la vida de Javier tuvo un giro radical, ya que comenzó a depender de su madre y su hermana. Ellas tuvieron que encargarse de él y su ánimo decayó.

Por su parte, su hermana lo motivó a seguir adelante y a asistir “Yo le dije, piense en su hija, ella es consciente de todo, ella lo necesita ahorita”. Javier entendió el mensaje y durante años estuvo en terapias para levantarse de la silla de ruedas.

“Lo más alegre que me pudo pasar en las terapias fue volver a estar de pie. Cuando me paro, se me vienen muchos recuerdos a la mente. Verme frente a un espejo, de pie, es demasiado, es un logro muy importante”, decía Javier al contar cómo avanzaba su recuperación.