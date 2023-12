El mediocampista de Sao Paulo de Brasil James Rodríguez es, sin duda, uno de los jugadores colombianos más talentosos en la historia del país, pues su capacidad técnica, la visión de juego que tiene y la pegada, entre otras virtudes, hacen que sea muy reconocido y apetecido por muchos clubes, por lo que ha pasado por países como Argentina, Portugal, España, Alemania, Grecia y más lugares.

Sin embargo, uno de los problemas que ha tenido a lo largo de su carrera es que siempre le encuentra una excusa al lugar del que llega y así se lava las manos para justificar su bajo rendimiento.

Por ejemplo, en el Real Madrid su rendimiento bajó significativamente y la culpa era del técnico, tanto de Zinedine Zidane como de Rafael Benítez. Luego, en Alemania, la culpa fue del frío, mientras que en Catar, por ejemplo, la cultura.

Eso, de hecho, ha sido lo que más se le ha criticado, porque por más de que tiene el talento, el futbolista deja de ser disciplinado, le pierde interés al juego, se pelea con el entrenador y al final termina relegado.

Qué excusas puso James para salir de España, Alemania, Catar y más

Las excusas del colombiano comenzaron en el Real Madrid, ya que venía con una regularidad importante de la mano de Carlo Ancelotti, pero apenas asumió Zinedine Zidane y luego Rafael Benítez, el mediocampista dejó de ser importante y por eso salió.

Una de las oportunidades que tuvo fue la de jugar en el Bayern Múnich de Alemania, ya que llegó en condición de préstamo y el club lo quería comprar, pero el colombiano no quiso y decidió dejar el país por culpa del “frío”.

“Primero, el frío. Después, son gente muy fría también, aunque recibí un trato espectacular, en el club me querían mucho, vivir allí no es algo fácil. Había días en los que yo iba a las 9 al trabajo, prendía el carro y la temperatura estaba en -28. Yo digo: ‘¿Qué hago aquí? ¿Qué hago aquí con -28 grados?’. Múnich es una ciudad que tiene mucha calidad de vida, pero no pude estar cómodo”, dijo en su momento.

Luego, en el Everton, club inglés con el que tuvo un gran rendimiento, también tuvo una discusión con Rafael Benítez, quien le dijo que no contaría con él y por eso se fue hasta el Al Rayyan de Catar, una liga bastante lejana y desconocida.

Aunque se creía que allí deslumbraría por la baja calidad que había, lo cierto es que las lesiones y otros temas externos tampoco lo dejaron vivir con comodidad y al final rescindió su contrato de forma prematura.

En diálogo con Globo Esporte, James dijo: “La cultura y la vida catarí es muy difícil. Allá todo el mundo come con la mano. Ellos me compartían y yo decía: ‘No, gracias’. Preguntaba por los cubiertos y me decían: ‘No, con la mano’ y yo respondía: ‘Estás loco, no voy a comer con la mano’“.

Luego llegó al fútbol de Grecia, donde era querido y le estaba yendo bien, pero de nuevo rescindió su contrato antes de cumplirlo porque, según él, “le faltaron al respeto”.

De ahí pasó a Brasil y aunque lleva poco tiempo y ha sido importante, de nuevo ha dejado varias declaraciones en las que se queja de algunos factores que la prensa y la hinchada no han tomado de la mejor manera.

Un ejemplo, que también le dijo al medio citado, es: “Pensé que el fútbol era menos físico, pero aquí es muy físico. Los partidos se detienen mucho por las faltas, también se estrellan mucho. Pensé que era más técnico. Hay jugadores de mucha calidad, pero el juego es muy físico“.

Por lo pronto, James sigue en Sao Paulo para 2024, pero como él mismo dijo y el presidente del equipo también, todo es muy dinámico y cualquier cosa puede pasar durante los próximos días.

