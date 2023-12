James Rodríguez es uno de los jugadores que más ha creado polémicas durante los últimos años, pues los constantes debates entre sus seguidores y detractores han dado para poner en duda si debería ser llamado a la Selección Colombia para la clasificatoria al Mundial 2026.

(Vea también: Tatuaje de James Rodríguez es comparado con Iván Mejía: “No sabía que lo quería tanto”)

Durante su estancia en Catar, el ’10’ del combinado patrio enfrentó desafíos en el ámbito futbolístico como en su adaptación a una cultura muy diferente a la de Colombia.

Su llegada al Al-Rayyan en el mercado emergente de Catar, tuvo más momentos difíciles que grandes alegrías. Por ejemplo, las lesiones y la falta de competitividad lo llevaron a aburrirse de ese equipo y retornar al fútbol europeo para actuar con el Olympiacos, de Grecia.

En una entrevista con Globo Esporte, el futbolista analizó su paso por el elenco catarí y manifestó las dificultades que encontró en esa cultura. Rodríguez reveló una anécdota bastante peculiar en el vestuario, donde, después del baño que se dan los jugadores luego de los partidos, sus compañeros le indicaron que no debía quedarse sin ropa, situación que es muy normal en otros países

“En el fútbol, cuando todo el mundo toma un baño, se queda sin nada (de ropa) y allá los compañeros me decían: ‘No, no, no te puedes quedar así’. Yo quedé asustado”, afirmó el volante colombiano.

Además, James Rodríguez compartió sus impresiones sobre otras costumbres, pues le resultó difícil acostumbrarse a comer con las manos, una práctica común en Catar: “Todo el mundo junto come con la mano. Ellos me compartían y yo decía: ‘No, gracias’. Preguntaba por los cubiertos y me decían: ‘No, con la mano’ y yo les respondía: ‘Estás loco, no voy a comer con la mano’”.

Lee También

Su experiencia en Catar, marcada por la diferencia cultural en aspectos cotidianos y en el fútbol, influyó en su rápida decisión de cambiar de equipo. Ahora que está en Sao Paulo, el colombiano está a la espera de definir su futuro y saber si continuará en ese club en 2024.

Lee todas las noticias de deportes hoy aquí.