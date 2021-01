El regreso de James Rodríguez no fue el que todos estaban esperando. Una lesión muscular lo alejó varios días de las canchas. El primero de enero volvió al banco de los suplentes e ingresó en el segundo tiempo. A pesar de la tranquilidad que generó verlo nuevamente jugando con los ‘toffees’, su actuación no estuvo a la altura de las expectativas y su equipo perdió.

Sin embargo, Carlo Ancelotti confía que el nivel del colombiano suba paralelamente con el paso del tiempo. En rueda de prensa, lo respaldó: “Es importante tener a James de vuelta. No entrenó mucho y jugó solo 30 minutos contra el West Ham”.

Aquí está la publicación en Twitter del equipo:

🗣 | “It will be an important time for us to recover and put in better condition all the players who didn’t train a lot in the past period – James and Richarlison and Lucas Digne, who will be back soon.”@MrAncelotti 🔵 #EFC

— Everton (@Everton) January 4, 2021