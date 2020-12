El Manchester City diezmado por casos de COVID-19 y dos partidos aplazados en la última jornada: el fútbol inglés se halla de nuevo bajo la amenaza de la pandemia, que se hace más presente en el país, hasta el punto de llevar a algunos a pedir una interrupción de las competiciones.

La pregunta vuelve a la palestra mientras el número de test positivos por COVID-19 en el seno de los clubes de la élite inglesa alcanza su máximo nivel desde el mes de mayo.

18 jugadores y miembros de los equipos técnicos han dado positivo en test PCR. Una cifra que debe ser contextualizada, ya que 1.479 jugadores y miembros de los cuerpos técnicos fueron testados entre el 21 y el 27 de diciembre. Pero ello no resta preocupación por el dato: la prevalencia en la Premier League es superior a la de las grandes ciudades más afectadas de Inglaterra.

Así pues no es descartable la posibilidad de una serie de aplazamientos los próximos días, como ya ocurrió con el duelo Everton-Manchester City, previsto para el lunes y pospuesto apenas cuatro horas antes de su inicio, después de la detección de varios contagios en el seno del equipo de Pep Guardiola.

Spurs' fixture with Fulham, due to be played at 18:00 GMT this evening, has been postponed following a Premier League Board meeting

Este miércoles fue el Tottenham-Fulham el choque aplazado por un “aumento significativo” de casos positivos en el Fulham, indicó la Premier.

Parecida situación se vive en el seno del Sheffield United y la disputa del choque Chelsea-Manchester United del domingo también está en el aire.

En las categorías inferiores los aplazamientos y casos positivos se multiplican desde hace varios días, y se ha hablado de la posibilidad de una suspensión general de las competiciones.

Una de las voces en ese sentido es la del nuevo entrenador de West Bromwich Albion, Sam Allardyce.

Luego de la derrota de su equipo en casa contra el Leeds (0-5), Allardyce apeló a las autoridades a aplicar un ‘circuit break’ (“disyuntor”) para así frenar el ritmo de propagación de la pandemia.

“La salud de cada uno es lo más importante. Cuando escucho que la nueva variante del virus se transmite un 70% más rápidamente, lo mejor que se puede hacer es poner en pausa la temporada”, aseveró Allardyce.

Antes de esta semana, solo un partido de la Premier (Newcastle–Aston Villa a comienzos de diciembre), había sido aplazado.

Por el momento el calendario del campeonato no se ha visto modificado, pero la temporada 2020-2021 comenzó un mes más tarde que los ejercicios precedentes, debido a que el curso previo no pudo terminar hasta julio tras un parón por el confinamiento.

We can confirm that our Premier League home fixture against Fulham, scheduled to take place this evening, has been postponed.#THFC ⚪️ #COYS

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) December 30, 2020