Everton vs. West Ham United fue el primer partido de la Premier League este primero de enero del 2021. El encuentro terminó con victoria por 0-1 para los ‘Hammers’, pero al menos hubo participación de los colombianos en el equipo perdedor.

Luego de una lesión que lo sacó de lo campos de juego desde el pasado 7 de diciembre, James Rodríguez volvió a ser convocado por Carlo Ancelotti, pero lo dejó en el banco de suplentes en el inicio del encuentro.

💪 | @jamesdrodriguez has been named among the substitutes! #EVEWHU pic.twitter.com/PSDCjQgd7O

El que sí fue titular fue Yerry Mina, quien ha tenido buenas actuaciones recientemente con los ‘Toffees’, que empezaron el año en la segunda casilla de la tabla de posiciones.

El primer tiempo del encuentro fue la fiel representación de un inicio de año: sin acciones importantes en los arcos, unos jugadores con poca idea para crear opciones de gol y, en general, un flojo rendimiento de todos sus protagonistas.

63′ Double sub from Carlo as James Rodriguez makes his return from iniury! Gomes also on as Sigurdsson and Bernard make way. COYB!

🔵 0-0 ⚒️ #EVEWHU

— Everton (@Everton) January 1, 2021