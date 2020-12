Este lunes, Everton, de Yerry Mina y James Rodríguez, debía jugar su último partido del año, aunque no podía contar con la presencia del volante colombiano, quien está lesionado desde hace algunas semanas.

Sin embargo, en las últimas pruebas realizadas al Manchester City, su rival, se detectaron casos positivos de COVID-19 dentro de la plantilla, una situación que alertó a la institución, así como lo estuvo el país por una nueva cepa hace una seman.

Aunque no dieron a conocer la cifra, este nuevos contagiados se suman a los cuatro reportados la semana anterior, lo que revela un brote dentro del club que se debe controlar.

Algunas de las medidas que el Manchester City usará es cerrar el campo de entrenamiento por los próximos días y aislar a cada uno de los jugadores y personal de apoyo para esperar que el virus se desarrolle en las personas que estén contagiadas. Además, antes de retomar entrenamientos todos deberán someterse a nuevas pruebas.

“Todos los casos positivos que involucren a jugadores y personal observarán un período de autoaislamiento de acuerdo con el protocolo de cuarentena de la Premier League y el gobierno del Reino Unido”, indicó el club en su comunicado oficial.

NEWS | This evening’s game at Everton has been postponed.

