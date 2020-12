green

James Rodríguez se lesionó hace dos semanas y su recuperación va más lento de lo pensado inicialmente por su técnico en el Everton, el italiano Carlo Ancelotti. De esta manera, el colombiano se perderá uno de los partidos más importantes de su equipo en esta temporada, el que tendrá este miércoles contra el Manchester United por los cuartos de final de la Carabao Cup.

Así las cosas, este será el cuarto partido consecutivo que se perderá el ’10’ de la Selección Colombia. Lo curioso es que, desde que el zurdo se lesionó, los azules han ganado los tres encuentros que disputaron: 1-0 vs. Chelsea, 2-0 vs. Leicester y 2-1 vs. Arsenal.

Al técnico le preguntaron este martes en rueda de prensa por la evolución de James, y él se limitó a responder: “James no está disponible”. Sobre el final de su encuentro con los medios de comunicación, al italiano lo volvieron a consultar por el tiempo de más que tomaría la recuperación total del zurdo, y él manifestó que en este caso lo que más importa es no poner en riesgo al jugador.

“Estamos tristes porque James es un jugador importante para nosotros, pero si no está listo para jugar, no vamos a forzarlo para regresar. Esperaremos un poco más para que se recupere bien y correctamente”, agregó el italiano.

Además de eso, Ancelotti no se animó a dar un partido específico en el que James volverá a la competencia ya que el calendario del fútbol inglés por estas fechas es bastante apretado y el colombiano todavía no entrena a la par de sus compañeros. “Tenemos partido cada tres días. Actualmente, está trabajando individualmente. Tiene que empezar a entrenar junto al equipo antes de volver a jugar”, concluyó el entrenador del Everton.

El duelo del equipo de Rodríguez contra el United está programado para este miércoles a las 3:00 p.m. hora colombiana. Esta serie se define a partido único, por lo que el club que se quede con la victoria en el estadio de los ‘Toffees’ será el clasificado a las semifinales del certamen. El Everton nunca ha ganado esta competencia y por eso se trazó el objetivo de hacer historia en esta temporada.

A continuación, la rueda de prensa en la que Ancelotti confirmó que el volante colombiano todavía no está disponible para competir en el campo de juego: