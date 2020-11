green

Carlo Ancelotti ofreció una rueda de prensa previo al regreso de la Premier League, en la que Everton visitará al Fulham, por la novena fecha. Aunque no confirmó la presencia de James Rodríguez, sí respondió a las preguntas que le hicieron sobre él.

Al entrenador de los Toffees le preguntaron por la supuesta pelea de James Rodríguez en la fecha de Eliminatorias Sudamericanas, del que aseguran hay pruebas, así él lo niegue.

Sin embargo, Ancelotti no quiso entrar en discusiones y señaló: “Realmente no le hablé de eso porque no es nuestro problema. Él vino entrenó, estaba decepcionado por los resultados de su Selección, pero creo que ahora está enfocado en nuestro partido”.

En lo que sí defendió el entrenador italiano es la posición del colombiano en cualquier campo de fútbol, pues jugando como volante creativo es donde más brilla.

“Su posición es de número 10. No importa si está un poco a la izquierda, a la derecha o en el centro, pero él debe estar al frente”, sostuvo.

Así habló Carlo Ancelotti de James Rodríguez:

Aunque en Inglaterra no le han dado tanta trascendencia a la pelea que Javier Hernández Bonnet dice hubo en la Selección Colombia entre James y Muriel, el comunicado que publicó el volante cucuteño fue el detonante para que los medios cercanos al Everton se interesaran en este gran problema que tiene a Rodríguez Rubio en el ojo del huracán.