Era el primero de diciembre de 2018. Salma, que es hija de un catalán y una ecuatoguineana –migró desde África a España para que un hijo de su primer matrimonio, que tenía problemas de visión, recibiera tratamiento médico–, tenía 15 años recién cumplidos (nació el 13 de noviembre de 2003) y estaba celebrando en la gramilla del estadio Charrúa de Montevideo.

Ese día las ibéricas hicieron historia: consiguieron el primer campeonato Mundial femenino sub-17 del país, y Paralluelo fue una de las protagonistas. Ella, que hasta los 13 años jugó en un equipo mixto y luego pasó a las divisiones menores del Zaragoza Fútbol Club, ya conocía el sabor de la gloria: estuvo en la plantilla que ganó la Euro de la categoría, que se jugó en mayo de ese año y en su faceta como atleta ya se había subido varias veces al primer escaño del podio.

Precisamente, gracias a esos buenos resultados, Salma alcanzó un cupo en los campeonatos nacionales de atletismo de mayores que se realizaron en febrero de 2019. En la competencia la deportista consiguió la medalla de bronce en los 400 metros planos y estableció, con un tiempo de 58.83 segundos, el récord nacional de la categoría sub-18 y sub-20. Con ese registro clasificó al Campeonato Europeo que se realizó en Glasgow.

Salió en primera ronda. Sin embargo, ese año, en el que también debutó como futbolista profesional con el Zaragoza en la segunda división del fútbol ibérico, recibió el premio Princesa Leonor a la mejor deportista española menor de 18 años. Todo en su historia de vida, a pesar de no poder decidir entre el fútbol y el atletismo, era felicidad.

Paralluelo tiene cuerpo de atleta de élite: es delgada, alta (mide 1,74 metros) y tiene los músculos de los brazos y las piernas marcados. Además, cuenta con una resistencia absurda que llevó a que se especializara en correr pruebas como los 400 metros planos y vallas.

Esas habilidades las consiguió gracias a que, desde que conoció el deporte, cuando tenía siete años, se propuso esforzarse cada día para destacarse tanto en el fútbol como en el atletismo.

En ambos sobresalió. Con el equipo de fútbol anotó varios goles. Con el de atletismo participó en diferentes carreras y mejoró su técnica. Todo iba bien, pero llegó la pandemia por covid-19 y con ella las cuarentenas, los cierres de escenarios para prevenir contagios.

Ese fue el primer bache que enfrentó Salma. El segundo llegó en 2021. En un partido de la Liga femenina con el Villarreal se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda. La recuperación fue lenta. Ella, que siempre tuvo como objetivo llegar a ser campeona mundial de atletismo, bajó su nivel, se perdió el Mundial de relevos de Polonia, el europeo sub-20 de fútbol y el ascenso de su equipo a la primera división del balompié femenino español.

Cuando volvió no era la misma. En las carreras no alcanzó las marcas que tenía antes. Ella quería seguir alternando su vida entre las dos actividades. Pero el fútbol, que se convirtió en su destino ineludible, ganó la puja: en el verano de 2022 el FC Barcelona, el mejor equipo femenino de España, compró la ficha de Salma.

Desde ese momento y por las exigencias de su nuevo club, Paralluelo tomó la decisión que por tanto tiempo postergó: se decantó de manera definitiva por el fútbol. El atletismo lo dejó como un hoby. “Algunas veces veo videos y me da un poco de nostalgia. Me hubiera gustado averiguar cómo hubiera sido mi camino en el atletismo. Igual, me siento atleta y eso no va a cambiar”, aseguró la delantera en entrevista con el Diario AS de España.

Después de que se dedicó de lleno al fútbol, Salma volvió a tocar la gloria: en agosto de 2022 quedó campeona con la Selección de España del Mundial sub-20 en Costa Rica. En la final, contra Japón (3-1), marco doblete y fue elegida como la mejor jugadora del partido.

Con el Barcelona también se destacó. Fue protagonista en la obtención de la Champions League femenina y el domingo pasado, en el estadio Nacional de Sídney, Australia, cumplió su gran sueño: ser campeona del mundo con la Selección absoluta de España. Fue elegida como la mejor jugadora joven del torneo y se convirtió en la única futbolista en la historia que ha ganado los mundiales de 3 categorías diferentes.