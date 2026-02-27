Lo que debía ser una fiesta del fútbol en el Estadio Juan Ramón Loubriel de Bayamón, Puerto Rico, estuvo a punto de convertirse en una tragedia deportiva para el Inter Miami.

Durante el encuentro amistoso frente a Independiente del Valle, el capitán de la Selección Argentina, Lionel Messi, vivió un momento de máxima tensión cuando fue derribado por un grupo de aficionados que invadieron el terreno de juego.

El incidente ocurrió en el minuto 88 del segundo tiempo. Con el marcador 2-1 a favor del equipo estadounidense, el sistema de seguridad del estadio se vio completamente desbordado cuando al menos tres personas saltaron las vallas de seguridad simultáneamente desde distintos sectores de la tribuna.

Uno de los jóvenes invasores, que corría a toda velocidad para abrazar al ‘10’, logró llegar hasta su posición. Sin embargo, en un giro desafortunado, el fanático se enredó con las piernas de Messi justo cuando un miembro de la seguridad privada intentaba interceptarlo con un tacle.

La fuerza del impacto combinado hizo que Messi perdiera el equilibrio y cayera pesadamente sobre el césped, quedando debajo del hincha y del guardia de seguridad.

¡INSÓLITO! Hinchas invadieron el campo de juego en Puerto Rico para saludar a Messi y tiraron AL PISO A LEO. 📺 #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/m5EtCuwZLD — SportsCenter (@SC_ESPN) February 27, 2026

El estadio enmudeció por unos segundos mientras los compañeros de Messi, encabezados por Luis Suárez, corrían a auxiliarlo. Afortunadamente, tras unos instantes de incertidumbre, el rosarino se levantó por sus propios medios.

Aunque se le notó visiblemente molesto, sacudiéndose el uniforme y reclamando a los encargados de la logística, el cuerpo médico confirmó que no sufrió lesiones que pusieran en riesgo su participación en los próximos compromisos de la MLS.

¿Por qué ambos equipos jugaron de negro?

Uno de los aspectos más curiosos y criticados del encuentro fue el uniforme de ambos conjuntos. Durante los primeros minutos del partido, los televidentes y los más de 20,000 espectadores presentes expresaron su confusión en redes sociales: ambos equipos saltaron a la cancha con indumentarias oscuras.

Originalmente, el Inter Miami debía vestir su tradicional uniforme rosa, pero debido a un error de logística en el traslado de la utilería desde Florida, el equipo de Messi solo disponía de su equipación alternativa negra.

MUY OSCURO TODO ⚫⚫ El amistoso disputado en Puerto Rico 🇵🇷 entre @InterMiamiCF e @IDV_EC tuvo la particularidad de que ambos equipos vistan todo de negro. Pobre el gremio de nosotros, los relatores 🎤 ¿Recordás algún caso similar? 🧐🧐🧐 pic.twitter.com/F4qEB1G56W — Jorge Barril🎙 (@Jorge_BarriL) February 27, 2026

Por su parte, Independiente del Valle, el “Matagigantes” de Ecuador, utilizó su camiseta titular, que es predominantemente azul marino y negra.

Esta coincidencia de colores no solo dificultó la labor de los árbitros, sino que incluso retrasó el inicio del encuentro por casi 15 minutos mientras se intentaba buscar una solución que nunca llegó.

Al final, los capitanes y el cuerpo arbitral acordaron jugar así para no cancelar el evento, que ya había sido pospuesto anteriormente desde el 13 de febrero por una molestia física de la ‘Pulga’.

