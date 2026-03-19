Este jueves 19 de marzo, la Federación Senegalesa de Fútbol (FSF) anunció haber dado orden a sus abogados de “recurrir ante el Tribunal Arbitral del Deporte”, la más alta jurisdicción deportiva, con sede en Lausana, después de que la Confederación Africana la despojara del título continental, ahora en manos de Marruecos.

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La CAF anunció el martes por la noche su decisión de “declarar a la selección de Senegal excluida durante la final”, ganada en la prórroga por 1-0, aunque el resultado oficial es ahora de 3-0 para el país anfitrión del torneo.

En una resolución de su comité ejecutivo, leída este jueves durante una rueda de prensa celebrada en Dakar, la FSF anunció haber encargado a sus abogados que “acudieran al TAS en Lausana, jurisdicción neutral e independiente”.

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“La FSF utilizará todos los medios legales, institucionales y jurisdiccionales posibles para hacer valer sus derechos y restablecer la equidad deportiva”, señala la resolución.

Por otra parte, la FSF “reitera sin ambigüedad que la selección nacional de Senegal es la única y verdadera vencedora de la Copa Africana de Naciones 2025, un título conquistado legítimamente en el terreno de juego”.

La decisión de la CAF suscitó una honda conmoción en el país de África Occidental dos meses después del regreso triunfal de su selección, que se había coronado al término de una final salpicada de incidentes el 18 de enero en Rabat.

El asunto adquirió un giro diplomático cuando el gobierno senegalés reclamó el miércoles la apertura de una investigación internacional “por sospechas de corrupción en los órganos directivos de la CAF”, sobre los que pesa la sospecha de una fuerte influencia de Marruecos.

El presidente de la Confederación Africana de Fútbol, Patrice Motsepe, se defendió de inmediato asegurando que ningún país de África era tratado de manera “preferencial”, elogiando “la independencia” de sus órganos disciplinarios.

El 18 de enero, varios jugadores senegaleses abandonaron el terreno de juego durante la final para protestar por una decisión del árbitro que, poco después de anular un gol a Senegal, concedió un penal a Marruecos en el tiempo añadido de la segunda parte.

Luego de 15 minutos de confusión, los jugadores senegaleses regresaron al terreno de juego, y en el medio del caos que se extendió a las gradas, el extremo marroquí Brahim Díaz falló un penal.

En la prórroga, fue Senegal el que se impuso con un gol de Pape Gueye.

A finales de enero, el órgano disciplinario de la CAF, sin poner por tanto en entredicho el resultado final de aquel partido, había impuesto una serie de sanciones disciplinarias, entre ellas multas que ascendían a varios cientos de miles de euros, a las federaciones de ambos países por comportamientos antideportivos y violaciones de los principios del juego limpio.

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