Por: Gol Caracol

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En una jornada que sorprendió a la afición, Santos Laguna logró una remontada impresionante al vencer por 2-3 al Toluca, equipo líder del torneo Apertura mexicano, en un partido correspondiente a la novena fecha. La figura central para este desenlace fue el colombiano Kevin Palacios, quien, junto con el español Francisco Villalba, se encargó de sellar los goles decisivos para el visitante, sumando una victoria inesperada en un escenario adverso.

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El partido comenzó dominado por el conjunto local. De acuerdo con el desarrollo del encuentro, Toluca abrió el marcador al minuto 25 por medio del uruguayo Federico Viñas. Este gol llegó después de un tiro de esquina, cuando Viñas conectó de cabeza y dejó sin opciones al portero Carlos Acevedo. Más adelante, el portugués Paulinho amplió la diferencia con un remate de tacón al minuto 43, lo que consolidó momentáneamente la superioridad del líder.

Sin embargo, Santos Laguna no se dio por vencido. Antes de finalizar la primera parte, el argentino Ezequier Bullaude logró descontar en tiempo agregado, lo que reavivó las esperanzas del equipo visitante para la segunda mitad del juego. Ya en la etapa complementaria, Toluca generó nuevas oportunidades, como la de Viñas al minuto 53, quien estuvo cerca de ampliar la ventaja, pero su disparo salió apenas desviado.

Aprovechando la superioridad numérica, Santos Laguna presionó de manera constante sobre el final del partido. Su esfuerzo se vio recompensado al minuto 86, cuando Kevin Palacios empató con un potente disparo de larga distancia, devolviendo la igualdad al marcador. Ya en tiempo de adición, Francisco Villalba, de Santos, marcó el gol de la victoria con un tiro desde fuera del área, lo que completó la sorpresiva remontada.

Con este resultado, Toluca, que suma 19 puntos, mantiene el liderato de la tabla, mientras que Santos Laguna ascendió a la casilla 17 con siete unidades. Por otra parte, en otro enfrentamiento de la jornada, Pachuca igualó 2-2 con Tijuana gracias al doblete del venezolano Salomón Rondón, actualmente el máximo goleador del torneo, mientras que los goles de Tijuana fueron obra de Gilberto Mora, de penalti, y de Jesús Gómez. Finalmente, la novena fecha cerrará con el duelo entre Querétaro y León.

¿Cómo logró Santos Laguna remontar el marcador frente a Toluca en la novena jornada?

Santos Laguna logró remontar el marcador ante Toluca gracias a los goles de Ezequier Bullaude en tiempo agregado de la primera parte, Kevin Palacios al minuto 86 y finalmente Francisco Villalba en tiempo de adición. El equipo supo aprovechar su superioridad numérica y mantuvo la presión constante hasta obtener la victoria.

¿Quiénes fueron los goleadores destacados en la jornada nueve del torneo Apertura mexicano?

En la jornada nueve del torneo Apertura mexicano, se destacaron en el marcador Ezequier Bullaude, Kevin Palacios y Francisco Villalba por Santos Laguna, así como Federico Viñas y Paulinho para Toluca. Además, Salomón Rondón de Pachuca anotó dos goles, consolidándose como el máximo goleador del certamen.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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