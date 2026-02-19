La Selección Colombia piensa en el Mundial y una noticia cae como un golpe doloroso por la relevancia del jugador que es clave dentro del esquema del equipo nacional.

El técnico de Crystal Palace, Oliver Glasner, confirmó la lesión de Jefferson Lerma, que no estuvo entre los convocados para el empate como visitante contra Zrinjski en UEFA Conference League. El entrenador dio detalles sobre el preocupante caso.

“Lerma tuvo que retirarse contra el Burnley. Tiene una lesión en el tendón de la corva. Esperamos que no esté disponible durante unas tres semanas”, afirmó el estratega este jueves 19 de febrero de 2026, en declaraciones replicadas por ESPN.

El pronóstico en cuestión pone en vilo al futbolista de la Selección Colombia de cara al Mundial, si se tiene en cuenta que su regreso sería a mediados de marzo, muy al ras de los próximos retos del equipo.

Los dirigidos por el estratega argentino Néstor Lorenzo tienen la doble fecha de amistosos Fifa contra Croacia y Francia para el 26 y 29 de marzo, respectivamente.

El jugador de 31 años estaría disponible, pero sin ritmo de competencia para una eventual convocatoria, lo que pone en una duda al seleccionador de cara al reto para la máxima cita del fútbol internacional.

Es importante señalar la relevancia de esos juegos para la Selección Colombia, ya que marcan los últimos partidos oficiales del seleccionado antes de que arranque el torneo en Estados Unidos, México y Canadá.

¿Cuándo es el primer partido de Colombia en el Mundial?

El primer partido de la Selección Colombia en la Copa Mundial de la Fifa 2026 es contra Uzbekistán el miércoles 17 de junio de 2026. El encuentro se disputará en el Estadio Azteca (Ciudad de México) a las 9:00 p. m. hora colombiana.

El torneo que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá marcará un hito histórico al ser la primera edición con 48 selecciones y un total de 104 partidos. El torneo iniciará oficialmente el jueves 11 de junio de 2026 en el icónico Estadio Azteca de la Ciudad de México y concluirá con la gran final el domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva York/Nueva Jersey.

La ‘Tricolor’, dirigida por Néstor Lorenzo, ha sido ubicada en el Grupo K junto a Portugal, Uzbekistán y el ganador del repechaje intercontinental. El resto de sus partidos en la primera fase son:

Segundo partido: martes 23 de junio de 2026 contra el Ganador del Repechaje (Jamaica, Nueva Caledonia o RD del Congo). Se jugará en el Estadio Akron (Guadalajara) a las 9:00 p.m. hora colombiana.

martes 23 de junio de 2026 contra el Ganador del Repechaje (Jamaica, Nueva Caledonia o RD del Congo). Se jugará en el Estadio Akron (Guadalajara) a las 9:00 p.m. hora colombiana. Cierre de grupo: sábado 27 de junio de 2026 contra Portugal. El duelo tendrá lugar en el Hard Rock Stadium (Miami) a las 6:30 p.m. hora colombiana.

El mundial se desarrollará bajo un formato extendido que garantiza mayor competitividad en todas las sedes:

Fase de grupos: del 11 al 27 de junio.

del 11 al 27 de junio. Dieciseisavos de final: del 28 de junio al 3 de julio (nueva ronda eliminatoria).

del 28 de junio al 3 de julio (nueva ronda eliminatoria). Octavos de final: del 4 al 7 de julio.

del 4 al 7 de julio. Cuartos de final: del 8 al 11 de julio.

del 8 al 11 de julio. Semifinales: 14 y 15 de julio (en Dallas y Atlanta).

14 y 15 de julio (en Dallas y Atlanta). Tercer puesto: 18 de julio en Miami.

18 de julio en Miami. Gran final: 19 de julio de 2026.

