Por: Gol Caracol

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Millonarios vivió una difícil jornada durante el partido adelantado de la fecha 16 de la Liga BetPlay II-2026, enfrentando un clásico capitalino que terminó en derrota 3-2 frente a Santa Fe. Este encuentro no solo quedó marcado por el resultado adverso, sino también por el momento complejo que atraviesa el equipo tras la salida del director técnico Fabián Bustos, situación que ha puesto a prueba la cohesión y el ánimo de la plantilla, de acuerdo con declaraciones recogidas por medios tras el compromiso.

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Tras el partido, el defensor central Andrés Llinás enfatizó la importancia de la unión del grupo. En sus palabras, "El grupo está muy unido. Ayer (martes) fue un día extraño. Ahí, sabemos que nosotros somos empleados de Millonarios, no trabajamos para un técnico solamente, sino para un club", remarcando que los compromisos y los objetivos trascienden la figura del entrenador. Llinás explicó que, pese a los esfuerzos y a la preparación durante la semana, errores puntuales terminaron por inclinar la balanza a favor del rival, señalando: "Fue un partido importante por momentos, aunque dos desatenciones son las que nos quitan el partido de las manos".

La responsabilidad de asumir este momento difícil sin mirar al banco pasó a ser central para el plantel. Luego de la salida de Bustos, el equipo quedó bajo la dirección interina de Ómar Rodríguez, quien también habló tras el partido. Rodríguez reforzó la percepción del grupo, asegurando que "no era justo perderlo de esa manera" y defendió la actitud mostrada durante el clásico, a pesar del desenlace. "En los primeros minutos debimos tener un marcador más amplio, se dio un error en defensa y nos empataron el partido", recordó Rodríguez, insistiendo en la necesidad de seguir trabajando a pesar de los resultados.

La incertidumbre por el próximo entrenador se suma al peso de la derrota, pero Llinás pidió enfocar energías en la responsabilidad de portar la camiseta azul, independientemente de quién asuma la dirección técnica. "Entre nosotros debemos sacar esto adelante, saber de lo que estamos jugando, sin importar quién esté", afirmó, resaltando el compromiso con la institución por encima de los nombres propios.

La derrota en el clásico duele especialmente por la presión que rodeó el compromiso y por la manera atípica en que se marcaron los goles rivales, según el propio Llinás. El equipo y la hinchada se mantienen a la expectativa de la decisión que tome la directiva respecto al nuevo estratega y buscan dejar atrás un partido que, en palabras del defensor central, "no es bonito" perder.

¿Por qué perdió Millonarios el clásico contra Santa Fe en la Liga BetPlay II-2026?

Según declaraciones de los protagonistas, Millonarios perdió el clásico frente a Santa Fe debido a "dos desatenciones" defensivas que resultaron determinantes en el marcador final. Tanto Andrés Llinás como el entrenador interino, Ómar Rodríguez, coincidieron en que el equipo trabajó bien durante la semana y mostró unión, pero los errores puntuales facilitaron que el rival se quedara con los tres puntos.

¿Quién tomará la dirección técnica de Millonarios tras la salida de Fabián Bustos?

Por ahora, Millonarios está bajo la dirección interina de Ómar Rodríguez, mientras la dirigencia del club define quién será el próximo entrenador del equipo. Los jugadores permanecen a la espera de esta decisión, pero recalcan que la responsabilidad y el compromiso con el plantel deben mantenerse, independientemente del nombre del técnico que llegue.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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