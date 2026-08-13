Por: Noticiero 90 minutos

Hola! Somos el noticiero regional más visto en Colombia, ¡Conéctate con nosotros y entérate de las noticias del suroccidente colombiano!, Emisión digital en vivo a las 8 a.m. por todos nuestros canales digitales, Emisión central a la 1:00 p.m. por el canal Telepacífico y nuestros canales digitales. Visitar sitio

Tras la emergencia ocasionada por el terremoto del 10 de agosto en Colombia, la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) decidió aplazar toda la programación de sus competencias deportivas durante ese fin de semana. Esta determinación, comunicada el 13 de agosto en medio de los trabajos de atención y recuperación en el país, responde al deseo de manifestar solidaridad con quienes resultaron afectados. La Dimayor resaltó que el fútbol no solo es una actividad deportiva, sino que también representa la fuente de sustento para miles de trabajadores; entre ellos, empleados de los clubes, vendedores, comerciantes, transportadores, periodistas, personal logístico y empresas de servicios, quienes dependen de la actividad en los estadios.

Sigue a PULZO en Discover

De acuerdo con la Dimayor, los partidos serán reprogramados a partir del 19 de agosto y los horarios serán anunciados próximamente. Además de atender la emergencia, la organización subrayó que la reanudación del fútbol será una oportunidad para fortalecer la solidaridad nacional. Se permitirá que clubes y estadios funcionen como centros de acopio para la recepción de alimentos, elementos de primera necesidad y donaciones económicas dirigidas a las comunidades damnificadas.

En el mismo sentido, la Dimayor informó que los 36 clubes profesionales, junto con la propia organización, harán una contribución económica destinada a apoyar la reconstrucción de las zonas impactadas por el terremoto. Se aclaró que estos recursos serán canalizados a través de una entidad que garantice el uso y destino adecuado de la ayuda.

Por su parte, la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) y la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) se sumaron a las acciones solidarias. Según un comunicado oficial, ambas entidades anunciaron una donación conjunta de un millón de dólares estadounidenses para respaldar la reconstrucción después del devastador sismo. Esta donación se gestionará por medio de la campaña “Colombia, un solo corazón”, liderada por la Primera Dama, Ana Lucía Pineda. Tanto Dimayor como CONMEBOL y la FCF coinciden en que, ante situaciones de dolor y dificultad, el fútbol puede ser un canal para la unidad y el apoyo humanitario.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuándo se reanuda el fútbol colombiano tras el terremoto?

La programación de las competencias de la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) se reanudará el 19 de agosto, de acuerdo con la información oficial. Los partidos y horarios serán comunicados en los días previos para facilitar la participación de clubes, aficionados y personal involucrado en la realización de los eventos deportivos.

¿En qué consiste la ayuda de Dimayor, CONMEBOL y FCF para los damnificados del sismo?

La Dimayor, junto a los 36 clubes profesionales, realizará una donación económica, mientras que la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) y la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) anunciaron una ayuda de un millón de dólares estadounidenses. Estas donaciones están destinadas a apoyar la reconstrucción y atención de las comunidades afectadas por el terremoto, y serán canalizadas a través de campañas oficiales y entidades que garanticen la transparencia en la distribución de los recursos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z