Bolaños fue condenado este viernes 15 de agosto a ocho meses de cárcel por el delito de intimidación, indicaron medios ecuatorianos, como El Universo y El Diario, todo por un episodio que protagonizó a mediados de junio de 2025.

El incidente tuvo lugar la madrugada del 15 de junio, en una urbanización del cantón Daule, popularmente conocido como ‘La Aurora’. Bolaños fue detenido tras ingresar en dos ocasiones diferentes a un domicilio, cargando un arma de fuego y amenazando a sus habitantes, señalaron los portales.

En la segunda ocasión, incluso disparó contra la vivienda, aunque afortunadamente no se reportaron personas heridas. Varios habitantes de la localidad manifestaron a las autoridades que fue una situación escalofriante.

Inicialmente se le acusaba por tenencia ilegal de armas, sin embargo, gracias a los testimonios de los implicados se reformuló la acusación, tipificándola finalmente como delito de intimidación.

Bolaños decidió acogerse a a un proceso abreviado, y aceptar su culpa, el para reducir su sentencia a 8 meses, evitando en su caso un juicio largamente extendido. Además, ahora cumple medidas alternativas a la prisión preventiva, que incluyen su presentación periódica ante un juez y la prohibición de salida del país, todo esto según declaró la fiscalía ecuatoriana, citada por los medios.

¿Quién es Miller Bolaños, jugador que fue condenado a prisión?

Miller Alejandro Bolaños Reasco es un futbolista reconocido por su destreza como mediocampista ofensivo o delantero centro. Actualmente milita en Guayaquil City, equipo de la Serie B ecuatoriana, pero que brilló en LDU Quito, en 2009, donde se coronó campeón de la Copa Sudamericana 2009, de la Recopa Sudamericana 2009 y 2010, y se destacó por su capacidad goleadora en torneos internacionales. De hecho, hasta hoy es el cuarto máximo goleador histórico de la Copa Sudamericana, con 13 goles.

También tuvo un paso por Emelec legendario: ganó tres títulos nacionales (2013, 2014, 2015) y se convirtió en una de las figuras más influyentes del club. Su carrera incluyó pasos internacionales con equipos, como Chivas USA en la MLS (2012–2013), en el brasileño Gremio (2016–2017), en México con Tijuana, y en China para Shánghai Shenhua y Chongqing Liangjiang Athletic.

