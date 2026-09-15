Por: EL PILON SA

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El fútbol profesional boliviano enfrenta nuevamente un episodio oscuro relacionado con presuntos amaños de partidos, luego de los graves acontecimientos ocurridos tras la goleada 6-0 de Always Ready sobre Guabirá. La situación trascendió lo deportivo cuando, en la rueda de prensa posterior al partido en el estadio Municipal de El Alto, el director técnico de Guabirá, Leonardo Egüez, denunció abiertamente amenazas violentas contra el arquero Manuel Ferrel y su familia.

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De acuerdo con el testimonio presentado ante los medios, Egüez indicó que minutos antes de iniciar el compromiso, el guardameta Ferrel recibió intimidaciones directas de personas que exigían, bajo amenazas de muerte a su mujer y a su madre, que aceptara un resultado determinado o pagara una cantidad específica de dinero. Según palabras textuales del entrenador: “La pelota está manchada. Mi arquero fue amenazado de muerte, también su mujer y su mamá. En caso de no pagar cierta cantidad de dinero o si no recibía tres goles, le dijeron que los iban a matar”. Estas declaraciones evidenciaron el clima de extrema vulnerabilidad psicológica que dominó al equipo visitante durante todo el encuentro.

La presión emocional fue tal que varios jugadores manifestaron estar visiblemente afectados en el campo de juego. El delantero Víctor Ábrego, también de Guabirá, expresó que junto con Ferrel optó por abandonar el terreno al no soportar el miedo de que una acción propia desencadenara represalias contra la familia del arquero. Entre lágrimas, relató el calvario vivido y el temor a que un simple gol cambiara trágicamente el desenlace para los seres queridos de Ferrel.

Tras el regreso del equipo a Santa Cruz, Egüez formalizó la denuncia ante la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), organismo policial de Bolivia encargado de la investigación de delitos. El director técnico fue citado a declarar como testigo clave para esclarecer los hechos y exigió contundencia en las indagaciones. “Se tiene que cortar de raíz y que se solucione y se aclare todo, y la pelota no se manche”, concluyó, haciendo un llamado para que tanto autoridades policiales como deportivas asuman la responsabilidad de investigar a fondo el caso y evitar que el fútbol boliviano continúe afectado por episodios semejantes.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué medidas han tomado las autoridades tras la denuncia de amenazas en el fútbol boliviano?

La denuncia de Leonardo Egüez fue presentada formalmente ante la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), instancia policial que recibió el testimonio del entrenador como testigo en el caso. Hasta el momento, lo que se conoce, según lo expuesto en el texto, es que Egüez pidió que las investigaciones arrojen claridad sobre el caso y garanticen la seguridad de los involucrados, aunque no se detallan otras acciones específicas adoptadas por las autoridades.

¿Qué consecuencias pueden tener las amenazas de amaño de partidos en el fútbol profesional?

Las amenazas de amaño de partidos, de acuerdo con lo relatado por los protagonistas del caso, afectan gravemente el bienestar psíquico y físico de los futbolistas y sus familias. Además de distorsionar la integridad del deporte, generan temor, pérdida de confianza y un ambiente hostil que impacta tanto en el desarrollo de los partidos como en la imagen pública del fútbol profesional.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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