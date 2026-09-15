Por: EL PILON SA

Noticias sobre Valledupar, el Cesar y el vallenato: artículos, videos, fotos y el más completo archivo de noticias de Colombia y el mundo en El Pilón. Visitar sitio

El fútbol boliviano enfrenta un nuevo capítulo de conmoción luego del partido entre Always Ready y Guabirá, que terminó con una goleada de 6-0 en el estadio Municipal de El Alto. La controversia no solo reside en el marcador, sino en las graves denuncias de intimidaciones que salieron a la luz cuando el director técnico de Guabirá, Leonardo Egüez, reveló presiones violentas hacia su equipo. Según explicó Egüez en la rueda de prensa posterior al encuentro, el arquero Manuel Ferrel fue víctima de amenazas de muerte, tanto él como su familia, para condicionar el resultado del partido. Esta declaración expuso una situación de miedo y vulnerabilidad entre los jugadores visitantes, quienes tuvieron que sobrellevar la angustia desde el camerino hasta el pitazo final.

Sigue a PULZO en Discover

De acuerdo con el testimonio del entrenador, delincuentes contactaron al guardameta para exigirle, bajo amenaza de atentar contra la vida de su madre y su esposa, que asegurara un resultado específico en el marcador o pagara una suma determinada de dinero. Egüez afirmó: “La pelota está manchada. Mi arquero fue amenazado de muerte, también su mujer y su mamá. En caso de no pagar cierta cantidad de dinero o si no recibía tres goles, le dijeron que los iban a matar”. Así, la denuncia provocó un estado de pánico generalizado en el equipo, que compromete no solo el rendimiento deportivo sino la integridad psicológica de los futbolistas.

El impacto emocional fue público y notorio. Víctor Ábrego, delantero de Guabirá, compartió con la prensa que, por temor a perjudicar a su compañero, decidió retirarse del campo junto con Ferrel, y explicó entre lágrimas el nivel de ansiedad que se vivió al suponer que una jugada desafortunada pudiera acarrear consecuencias trágicas para la familia del guardameta. El plantel azucarero expresó de forma abierta que la amenaza directa influyó en el desempeño colectivo durante los noventa minutos.

Tras el retorno de la delegación a la ciudad de Santa Cruz, Egüez acudió ante la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), entidad boliviana especializada en la investigación de delitos, para declarar formalmente como testigo. El director técnico exigió una respuesta contundente por parte de las autoridades y las entidades deportivas, solicitando una investigación exhaustiva que esclarezca los hechos y permita sancionar a los responsables, para que, como él mismo afirmó, la “pelota no se manche” y la seguridad vuelva al entorno futbolístico.

¿Qué sucedió en el partido entre Always Ready y Guabirá que provocó el escándalo?

El escándalo surgió tras la goleada de 6-0 a favor de Always Ready sobre Guabirá. Posteriormente, el director técnico de Guabirá, Leonardo Egüez, denunció que el arquero Manuel Ferrel fue amenazado junto con su familia para condicionar el resultado del partido o pagar dinero, lo que provocó pánico en el equipo y un ambiente de máxima tensión durante el juego.

¿Qué significa FELCC y cuál fue su papel en la denuncia de las amenazas en el fútbol boliviano?

FELCC es la sigla de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen, una autoridad boliviana encargada de investigar delitos penales. En este caso, el director técnico de Guabirá acudió a la FELCC para declarar formalmente como testigo sobre las amenazas recibidas por su arquero y exigir una investigación que esclarezca lo ocurrido.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z