Por: EL PILON SA

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Un fuerte escándalo golpea nuevamente al fútbol profesional boliviano, luego de la abultada derrota que sufrió el club Guabirá ante Always Ready con un marcador de 6-0. La polémica se profundizó después de las graves denuncias que hizo el director técnico de Guabirá, Leonardo Egüez, quien afirmó que el arquero del equipo, Manuel Ferrel, fue víctima de amenazas directas contra él y su familia. Según Egüez, antes del inicio del partido, personas desconocidas se comunicaron con Ferrel, exigiéndole, bajo amenaza de muerte, que permitiera recibir al menos tres goles o pagara una suma de dinero para no atentar contra la vida de su esposa y su madre. Esta situación generó angustia y terror en el vestuario visitante justo antes del ingreso a la cancha.

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La noticia, revelada en la rueda de prensa posterior al compromiso, mostró la vulnerabilidad del plantel de Guabirá, que enfrentó los noventa minutos bajo un profundo impacto emocional, como relató el propio Egüez. "La pelota está manchada. Mi arquero fue amenazado de muerte, también su mujer y su mamá. En caso de no pagar cierta cantidad de dinero o si no recibía tres goles, le dijeron que los iban a matar", relató el entrenador, visiblemente afectado. Este clima de intimidación condicionó el rendimiento del equipo, sumergiendo a los jugadores en una atmósfera de miedo y tensión.

El delantero Víctor Ábrego compartió públicamente el impacto que tuvo la amenaza sobre el grupo, señalando que, por miedo a una posible represalia, decidió abandonar el encuentro junto a Ferrel. Ábrego no pudo evitar las lágrimas al confesar que la posibilidad de marcar un gol para Guabirá los llenaba de temor, ante la idea de desencadenar una tragedia en la familia de su compañero. Este testimonio ilustra el nivel de presión psicológica que soportaron los futbolistas azucareros durante el partido.

Una vez de regreso en Santa Cruz, el cuerpo técnico decidió llevar la denuncia ante la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), entidad boliviana encargada de la investigación de delitos graves. Egüez compareció como testigo ante las autoridades, a quienes pidió una pesquisa rigurosa que permita identificar y sancionar a los responsables, enfatizando la necesidad de "cortar de raíz" este tipo de hechos para limpiar la imagen del fútbol local.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué se sabe sobre las amenazas en el fútbol boliviano tras el partido entre Guabirá y Always Ready?

Se conoce, según lo denunciado por el entrenador Leonardo Egüez en rueda de prensa y confirmado ante la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), que el arquero Manuel Ferrel fue intimidado antes del juego con amenazas de muerte a él y su familia si no permitía tres goles o pagaba dinero. El miedo causado influyó directamente en el desempeño del equipo durante el partido.

¿Qué es la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) en Bolivia?

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) es una institución policial boliviana dedicada a la investigación y lucha contra delitos graves. En el caso del partido Always Ready vs. Guabirá, tuvo la tarea de recibir la denuncia formal del director técnico de Guabirá, quien compareció como testigo para abrir una investigación sobre las amenazas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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