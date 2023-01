La Fifa ha informado este martes que bautizará el campo de fútbol de su sede central de Zúrich (Suiza) con el nombre de Pelé, que falleció el pasado 29 de diciembre a los 82 años.

La Fifa da “así un ejemplo que podría seguirse en todo el mundo como homenaje de la comunidad futbolística a la leyenda brasileña fallecida la semana pasada”. El estadio pasará a llamarse Estadio Pelé-Fifa Zúrich.

El presidente de la Fifa, Gianni Infantino, asistió al funeral de Pelé en el estadio Vila Belmiro de Santos (Brasil) y sugirió que cada una de las 211 asociaciones miembro de la Fifa bautice al menos un estadio o recinto de su país con el nombre del exjugador brasileño.

“Lo más importante es rendir homenaje al Rey Pelé y, aunque he sugerido humildemente que en todas nuestras 211 asociaciones miembro al menos un estadio o recinto de fútbol lleve su nombre, daremos el ejemplo dando al campo de nuestra sede el nombre de Estadio Pelé-FIFA Zúrich”, dijo Infantino en una nota de la Fifa.

Sin embargo, ninguna federación parece haber hecho caso al pedido de Infantino, ya que nadie ha puesto ‘Pelé’ a un estadio en otras partes del mundo. La sola idea fue tomada con burla en países como Argentina, donde no eran muy hinchas del brasileño.

El exjugador de Santos fue enterrado este martes 3 de enero en Sao Paulo. La velación de ‘O Rei’ contó con la presencia de cientos de brasileños, entre ellos, el recién posesionado presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Pelé no está entre los mejores de la historia y Maradona sí, dice revista inglesa

La revista Four Four Two, una de las más importantes del fútbol a nivel mundial, hizo un listado dejando afuera a Pelé de los 3 mejores jugadores históricos.

El mencionado medio inglés presentó un listado de los mejores jugadores en la historia del balompié. En el ‘top’ 10 resaltan nombres destacados, aunque la novedad fue dejar a Pelé por fuera de los 3 mejores.

Lionel Messi, Diego Maradona y Cristiano Ronaldo encabezan el listado publicado por ese medio inglés. Pelé recién aparece en el cuarto lugar y atrás de lo que sería el podio histórico del deporte más popular a nivel mundial (especialmente en Brasil).

Sobre el recién fallecido Pelé, ese medio inglés destaca lo hecho con la Selección Brasil, pero minimiza lo hecho con Santos en una liga semiprofesional como la brasileña y con cientos de goles hechos en amistosos y estaduales de poca relevancia.